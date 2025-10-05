Сперцян считает неприемлемыми обвинения в расизме в свой адрес

1759686962

05 октября 2025, 20:56

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» считает неприемлемыми обвинения в свой адрес в расистском поведении по отношении к защитнику грозненского «Ахмата» . Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

«Я считаю неприемлемыми недоказанные обвинения в мой адрес. Готов доказать свою правоту любыми способами — смотрите камеры, читайте по губам, вызывайте на полиграф. Я уверен в себе и своих словах, я знаю, что я этого не говорил. То, что сейчас происходит, звучит смешно, это цирк», — сказал Сперцян.

Ндонгу 26 лет, он перешел в «Ахмат» в июле 2025 года. По ходу карьеры сенегалец играл в чемпионатах Ирана и Уругвая. Сперцяну 25 лет, он является воспитанником «Краснодара». Вместе с командой игрок в прошлом сезоне стал чемпионом России.