Сперцян считает неприемлемыми обвинения в расизме в свой адрес

05 октября 2025, 20:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян считает неприемлемыми обвинения в свой адрес в расистском поведении по отношении к защитнику грозненского «Ахмата» Усману Ндонгу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

4 октября «Краснодар» обыграл «Ахмат» (2:0) в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Ндонг был удален с поля на 86-й минуте в результате стычки со Сперцяном, который по итогам эпизода получил желтую карточку. 5 октября «Ахмат» выступил с заявлением в поддержку Ндонга. Также в грозненском клубе потребовали провести расследование в отношении Сперцяна и вынести наказание за расистские действия.

«Я считаю неприемлемыми недоказанные обвинения в мой адрес. Готов доказать свою правоту любыми способами — смотрите камеры, читайте по губам, вызывайте на полиграф. Я уверен в себе и своих словах, я знаю, что я этого не говорил. То, что сейчас происходит, звучит смешно, это цирк», — сказал Сперцян.

Ндонгу 26 лет, он перешел в «Ахмат» в июле 2025 года. По ходу карьеры сенегалец играл в чемпионатах Ирана и Уругвая. Сперцяну 25 лет, он является воспитанником «Краснодара». Вместе с командой игрок в прошлом сезоне стал чемпионом России.

Сортировать
Все комментарии
Egorych-57
Egorych-57
вчера в 17:39
Весь Краснодар на колени перед Усамой Ндонгом, синдром Флойда в России. В суд его за клевету, здесь Россия, а не США
Russia 2010
Russia 2010 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 16:37, ред.
А где же он по твоему родился, учился и всю жизнь играл, где налоги платит 🤔 яндекс в помощь 🕵️)))
K_SY116
K_SY116
вчера в 13:30
Ябеда
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Russia 2010 (раскрыть)
вчера в 10:23, ред.
Дома играет,да еще за нашу сборную))))
Comentarios
Comentarios
вчера в 07:45
Если честно вообще пока не понятно.
dynkel
dynkel
вчера в 00:47
Не возите их сюда пусть в африке играют и проблем не будет
Russia 2010
Russia 2010
вчера в 00:11, ред.
Звязда приехала, расступись старички. Этому провокатору бы за клевету и оскорбления Сперцяна ещё десяток игр дисквалификации впаять. Сколько было разборок в пылу борьбы, но до такого не доходило. Сперцян играет у себя дома в России с рождения, никаких конфликтов не было, а тут товарищ только приехал, как провокации и кляузы в стиле blm пошли, не прошло и пару месяцев. Ему бы в Америку дорога там права качать или к Малахову на первый канал
пират Елизаветы
пират Елизаветы
05 октября в 22:53
будет расследование, и тогда послушаем и Усмана, и Эдуарда.
просто так это нельзя оставить.
6pzjnk8w84be
6pzjnk8w84be
05 октября в 21:35
К Ндонгу близко не подходить, блэком не называть ни в коем случае..
PATRIOT1965
PATRIOT1965
05 октября в 21:16
Посмотрим,цирк это или не цирк.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
05 октября в 21:12
Походу у нас в чемпионате появился свой Винисиус
