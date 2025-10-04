  • Поиск
«Ювентус» запретил трем фанатам посещать матчи из-за расистских кричалок

вчера, 08:52

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» запретил трем болельщикам посещать матчи из-за расистских кричалок. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Инцидент произошел 24 августа во время домашнего матча первого тура чемпионата Италии против «Пармы» (2:0). Дискриминационным и расистским кричалкам подвергся американский полузащитник туринцев Уэтсон Маккени, когда тренировался на поле после завершения игры. Личности трех болельщиков удалось установить благодаря системе видеонаблюдения.

«Ювентус» не в первый раз применяет наказание согласно правилам внутреннего регламента, известного как «Кодекс поведения». Ранее клуб применял санкции по отношении к болельщикам после матчей против «Ромы» (30 декабря 2023 года) и «Торино» (9 ноября 2024 года).

Источник: itar-tass.com
cska1948
cska1948 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:29
Вот поэтому фанаты и боятся ходить на наш чемпионат.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:14
Вот так надо работать с крикунами.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:55
Вот, что значит " луженые глотки", перекричали остальных ( явно орала толпа)...
Vilar
Vilar
вчера в 09:39
Хороший пример для наших стюартов, которые "мышей" не ловят.
А у нас идут простым, лёгким путём: клубы штрафуют, когда всякие недоболельщики скандируют оскорбления.
shlomo
shlomo
вчера в 09:32
О как... всего троих.... остальных похоже не нашли.
jRest
jRest
вчера в 09:27
С полупустыми трибунами будут играть, значит. 😏
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:27
Наверное перебрали люди горячительного
Гость
