Испанский фанат получил год тюрьмы за расистские оскорбления

вчера, 22:37

В среду суд приговорил мужчину к одному году тюремного заключения за расовые оскорбления в адрес нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса во время матча на стадионе «Корнелья-Эль-Прат» в 2020 году, сообщил местный суд в Барселоне.

Инцидент, в ходе которого, по словам прокуроров, мужчина имитировал звуки и жесты обезьяны в адрес Уильямса, стал первым случаем расовых оскорблений в футболе, который был рассмотрен испанским судом.

Прокуроры первоначально требовали двухлетнего тюремного заключения. Обвиняемый, имя которого не разглашается, также согласился выплатить штраф и принял трехлетний запрет на посещение футбольных стадионов, а также пятилетнюю дисквалификацию на работу в сфере образования или в профессиях, связанных со спортом.

