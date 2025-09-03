Испанский фанат получил год тюрьмы за расистские оскорбления

1756928253

вчера, 22:37

В среду суд приговорил мужчину к одному году тюремного заключения за расовые оскорбления в адрес нападающего «Атлетика» во время матча на стадионе «Корнелья-Эль-Прат» в 2020 году, сообщил местный суд в Барселоне.

Инцидент, в ходе которого, по словам прокуроров, мужчина имитировал звуки и жесты обезьяны в адрес Уильямса, стал первым случаем расовых оскорблений в футболе, который был рассмотрен испанским судом.

Прокуроры первоначально требовали двухлетнего тюремного заключения. Обвиняемый, имя которого не разглашается, также согласился выплатить штраф и принял трехлетний запрет на посещение футбольных стадионов, а также пятилетнюю дисквалификацию на работу в сфере образования или в профессиях, связанных со спортом.