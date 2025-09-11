  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяИспания. Примера 2025/2026

Болельщика «Овьедо» арестовали за проявление расизма в адрес Мбаппе

вчера, 08:50
Реал ОвьедоЛоготип футбольный клуб Реал Овьедо0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Национальная полиция испанской Астурии задержала болельщика «Реал Овьедо» за расистское поведение в отношении французского футболиста Килиана Мбаппе во время матча чемпионата страны с мадридским «Реалом». Об этом сообщила газета Marca со ссылкой на национальную полицию.

По информации источника, болельщик на 37-й минуте матча во время празднования первого гола Мбаппе совершал движения и звуки, имитирующие обезьяну. Личность фаната была установлена с помощью анализа изображений и видео. Он привлечен к административной ответственности за нарушение закона о борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, который предусматривает штрафы в размере от €60 тыс. до €650 тыс. за правонарушения, а также запрет на посещение спортивных арен. Встреча прошла 24 августа и завершилась победой мадридского «Реала» со счетом 3:0.

Ранее портал El Comercio сообщал, что петербургский «Зенит» может провести товарищеский матч с «Реал Овьедо». В составе «Реал Овьедо» выступает венесуэльский нападающий Саломон Рондон, который был игроком «Зенита» с 2014 по 2015 год и стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. Также в России он выступал за казанский «Рубин» и московский ЦСКА.

Мбаппе 26 лет, он перешел в «Реал» летом 2024 года в статусе свободного агента. В 62 матчах за команду француз забил 47 голов. По итогам сезона-2024/25 нападающий стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее Мбаппе играл за французский «Пари Сен-Жермен». В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Также игрок выступал за «Монако», вместе с которым выиграл чемпионат Франции. В составе национальной сборной нападающий выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.

Подписывайся в ВК
Все новости
Испанский фанат получил год тюрьмы за расистские оскорбления
03 сентября
ОфициальноПолузащитник «Ювентуса» подвергся расистским оскорблениям
25 августа
Нападающий «Тоттенхэма» Тель о расизме: «Ничто из этого меня не сломает»
20 августа
ОфициальноАрестованного по подозрению в расизме на игре АПЛ освободили с условием
18 августа
Арестован подозреваемый в расистских оскорблениях в адрес игрока «Борнмута»
16 августа
Ван Дейк — о расизме в матче с «Борнмутом»: «Это абсолютный позор»
16 августа
 
Все комментарии
t0s1k
t0s1k
вчера в 18:35
штраф огромный, явно научит парнишку поведению, как и других кто это читает
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:15
Мбаппе в курсе событий?
Невменяемый болела да и всё...
В психушку на месяц и всё пройдет, а так суммы штрафа приличные, может и не наскрести, а пройдёт через острог - станет перспективным посетителем полицейского околотка)
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:36
Попал парень... Штраф то точно влепят
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 