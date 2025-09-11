Болельщика «Овьедо» арестовали за проявление расизма в адрес Мбаппе

1757569801

вчера, 08:50

Национальная полиция испанской Астурии задержала болельщика «Реал Овьедо» за расистское поведение в отношении французского футболиста во время матча чемпионата страны с мадридским «Реалом». Об этом сообщила газета Marca со ссылкой на национальную полицию.

По информации источника, болельщик на 37-й минуте матча во время празднования первого гола Мбаппе совершал движения и звуки, имитирующие обезьяну. Личность фаната была установлена с помощью анализа изображений и видео. Он привлечен к административной ответственности за нарушение закона о борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, который предусматривает штрафы в размере от €60 тыс. до €650 тыс. за правонарушения, а также запрет на посещение спортивных арен. Встреча прошла 24 августа и завершилась победой мадридского «Реала» со счетом 3:0.

Ранее портал El Comercio сообщал, что петербургский «Зенит» может провести товарищеский матч с «Реал Овьедо». В составе «Реал Овьедо» выступает венесуэльский нападающий Саломон Рондон, который был игроком «Зенита» с 2014 по 2015 год и стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. Также в России он выступал за казанский «Рубин» и московский ЦСКА .

Мбаппе 26 лет, он перешел в «Реал» летом 2024 года в статусе свободного агента. В 62 матчах за команду француз забил 47 голов. По итогам сезона-2024/25 нападающий стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее Мбаппе играл за французский «Пари Сен-Жермен». В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Также игрок выступал за «Монако», вместе с которым выиграл чемпионат Франции. В составе национальной сборной нападающий выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.