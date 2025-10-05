  • Поиск
Олимпийская чемпионка Ласицкене назвала эмоциональным матч ЦСКА — «Спартак»

05 октября 2025, 20:26
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Матч 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком» получился очень эмоциональным. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2. Ласицкене посетила этот матч.

«Очень эмоционально, здорово получилось. Я, конечно, болела за ЦСКА, — сказала Ласицкене. — У нас это семейное дерби с мужем, так как Владас болеет с детства за „Спартак“. Так что это еще соревнование между собой, сегодня удача улыбнулась мне. Поздравляю ЦСКА с победой — боролись, подарили кучу эмоций, энергии. Все, что мы ждали от этого матча, случилось. Ажиотаж, борьба — все было, как и должно было быть».

Все комментарии
shur
shur ответ oFANATo (раскрыть)
05 октября в 21:10
...и Обладает красотой!
...и Управляет высотой!
...а Для неё уж на века!
...Команда под названьеи ЦСКА!!!
oFANATo
oFANATo
05 октября в 20:40
С победой Мария.
ЦВБП
