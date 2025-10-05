Олимпийская чемпионка Ласицкене назвала эмоциональным матч ЦСКА — «Спартак»

Матч 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком» получился очень эмоциональным. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.
В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2. Ласицкене посетила этот матч.
«Очень эмоционально, здорово получилось. Я, конечно, болела за ЦСКА, — сказала Ласицкене. — У нас это семейное дерби с мужем, так как Владас болеет с детства за „Спартак“. Так что это еще соревнование между собой, сегодня удача улыбнулась мне. Поздравляю ЦСКА с победой — боролись, подарили кучу эмоций, энергии. Все, что мы ждали от этого матча, случилось. Ажиотаж, борьба — все было, как и должно было быть».
