Олимпийская чемпионка Ласицкене назвала эмоциональным матч ЦСКА — «Спартак»

05 октября 2025, 20:26

Матч 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московскими ЦСКА и «Спартаком» получился очень эмоциональным. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2. Ласицкене посетила этот матч.