Круговой оценил справедливость первого места ЦСКА в РПЛ

05 октября 2025, 19:46

Московский футбольный клуб ЦСКА заслуженно лидирует в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение высказал журналистам футболист ЦСКА .

ЦСКА победил московский «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура РПЛ .

«Это один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. Думаю, мы заслуженно идем на первом месте, но не делаем на этом акцент. Думаю, эта победа даст нам задаток для борьбы за чемпионство», — сказал Круговой.