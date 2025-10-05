Круговой оценил справедливость первого места ЦСКА в РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА заслуженно лидирует в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал журналистам футболист ЦСКА Данил Круговой.
ЦСКА победил московский «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура РПЛ.
«Это один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. Думаю, мы заслуженно идем на первом месте, но не делаем на этом акцент. Думаю, эта победа даст нам задаток для борьбы за чемпионство», — сказал Круговой.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, армейцы 18 октября в гостях сыграют с московским «Локомотивом».
Молодец, Даня. ))))))))))
