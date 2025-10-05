  • Поиск
Круговой оценил справедливость первого места ЦСКА в РПЛ

05 октября 2025, 19:46

Московский футбольный клуб ЦСКА заслуженно лидирует в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал журналистам футболист ЦСКА Данил Круговой.

ЦСКА победил московский «Спартак» со счетом 3:2 в матче 11-го тура РПЛ.

«Это один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. Думаю, мы заслуженно идем на первом месте, но не делаем на этом акцент. Думаю, эта победа даст нам задаток для борьбы за чемпионство», — сказал Круговой.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, армейцы 18 октября в гостях сыграют с московским «Локомотивом».

вчера в 05:56
без нападения не получится
05 октября в 21:52
Лучше всего места в турнирной таблице оценивает ВЕСНА, но до неё ещё далеко... А промежуточный результат и есть промежуточный, однако повод порадоваться есть!
05 октября в 21:03, ред.
Акцент не делаем, но (!) делаем.

Молодец, Даня. ))))))))))
05 октября в 20:45
Другого он и не мог сказать.
05 октября в 20:38
Победили заслуженно...... Идём от игры к игре.
