Гимнастка Крамаренко опустошена после матча ЦСКА — «Спартак»

Чемпионка Европы 2021 года по художественной гимнастике Лала Крамаренко получила много эмоций от матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».
В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2.
«Болею за ЦСКА, за Игоря Владимировича Акинфеева, за папу (тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко — прим. источника). Самые лучшие, потому что победили. Я считаю, что ЦСКА всегда будет первым. Футбол был очень эмоциональным, большое количество эмоций, зарядилась, всегда для меня много эмоций, потому что папа тренирует. Сейчас небольшое опустошение, потому что выиграли, потом дома с папой поговорим, обсудим», — сказала Крамаренко.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка.
Эх и дурёхи... ( facepalm )
