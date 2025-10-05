  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Гимнастка Крамаренко опустошена после матча ЦСКА — «Спартак»

05 октября 2025, 19:51
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Чемпионка Европы 2021 года по художественной гимнастике Лала Крамаренко получила много эмоций от матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

«Болею за ЦСКА, за Игоря Владимировича Акинфеева, за папу (тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко — прим. источника). Самые лучшие, потому что победили. Я считаю, что ЦСКА всегда будет первым. Футбол был очень эмоциональным, большое количество эмоций, зарядилась, всегда для меня много эмоций, потому что папа тренирует. Сейчас небольшое опустошение, потому что выиграли, потом дома с папой поговорим, обсудим», — сказала Крамаренко.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кисляк назвал нервной концовку матча со «Спартаком»
05 октября
Круговой оценил справедливость первого места ЦСКА в РПЛ
05 октября
Игрок «Спартака» Джику считает пенальти в матче с ЦСКА несправедливым
05 октября
Челестини считает, что ЦСКА мог сыграть со «Спартаком» еще лучше
05 октября
Футболисты «Спартака» и ЦСКА подпортили концовку дерби — Колосков
05 октября
Павлюченко вспомнил о своей успеваемости в школе
05 октября
 
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:49
Лалу покажите…
CCCP1922
CCCP1922
05 октября в 23:41
Ей больше нечем заняться? Хватит паниковать, всё только начинается!!!
shur
shur
05 октября в 21:04
...Кто тут болеет??!!!
...Я одна???!!!
...Конечно нет!!!
...Мы с батей каждый матч за ЦСКА!!!
ЦСКА!!! ЦСКА!!!ЦСКА!!!ЦСКА!!!ЦСКА!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 октября в 20:45
Бабья.., бабья то сколько понабежало в мужскую драку...

Эх и дурёхи... ( facepalm )
oFANATo
oFANATo
05 октября в 20:36
С победой Лала.....ЦВБП.
shlomo2
shlomo2
05 октября в 20:26
Хорошо что есть с кем обсудить такой матч...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 