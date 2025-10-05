Гимнастка Крамаренко опустошена после матча ЦСКА — «Спартак»

1759683098

05 октября 2025, 19:51

Чемпионка Европы 2021 года по художественной гимнастике Лала Крамаренко получила много эмоций от матча 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

«Болею за ЦСКА , за Игоря Владимировича Акинфеева, за папу (тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко — прим. источника). Самые лучшие, потому что победили. Я считаю, что ЦСКА всегда будет первым. Футбол был очень эмоциональным, большое количество эмоций, зарядилась, всегда для меня много эмоций, потому что папа тренирует. Сейчас небольшое опустошение, потому что выиграли, потом дома с папой поговорим, обсудим», — сказала Крамаренко.