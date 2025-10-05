  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Игрок «Спартака» Джику считает пенальти в матче с ЦСКА несправедливым

05 октября 2025, 19:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Назначение пенальти в ворота столичного «Спартака» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА было несправедливым. Такое мнение высказал журналистам защитник «Спартака» Александер Джику.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. На 12-й минуте матча в ворота красно-белых назначили пенальти, который был реализован полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым.

«Пенальти? Думаю, пенальти там не было, абсолютно игровая ситуация», — сказал Джику.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» занимает 5-е место, на счету команды 18 очков после 11 туров.

Подписывайся в ВК
Все новости
Челестини считает, что ЦСКА мог сыграть со «Спартаком» еще лучше
05 октября
Футболисты «Спартака» и ЦСКА подпортили концовку дерби — Колосков
05 октября
Павлюченко вспомнил о своей успеваемости в школе
05 октября
Зайнутдинов считает, что «Динамо» не должно пропускать пять голов за матч
04 октября
Карпин считает, что результат матча с «Локомотивом» не отражает хода игры
04 октября
Миранчук поделился ощущениями от игры с «Локомотивом»
04 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 21:06
Нужно просто принять закон, согласно которому все пенальти в ворота спартака считать априори ошибочными
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:00, ред.
А то что пенальти в ворота Спартака вчера был правомерный уже высказался экс арбитр Егоров.
Так что свое диванное мнение оставьте при себе.
А Джику наиграл на две жёлтых карточки и удаление, только судья его пожалел. Про это почему то молчишь
Ты забыл симуляцию Солари в штрафной за которую жёлтую не дали. Ты забыл про нарушение на Облякове после которого у него была рука и гол отменили.
112910415
112910415
вчера в 06:01
неоднозначный, факт
Futurista
Futurista ответ Red blu (раскрыть)
05 октября в 23:25, ред.
Стрелки не переводите)...за свой левый пеналь отвечайте...а то получается как в известном вопросе "Что было раньше курица или яйцо")...
Red blu
Red blu ответ Futurista (раскрыть)
05 октября в 23:17
А когда Спартаку такой же поставили в матче на Кубок России. в игре с Пари НН все устраивало?
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Futurista (раскрыть)
05 октября в 22:48
Никак. Это согласуется только со справедливостью.
Futurista
Futurista ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
05 октября в 22:02, ред.
Как это стыкуется с несправедливым пенальти на 12-й минуте матча?)...
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
05 октября в 21:09
Я считаю несправедливым, что Джику доиграл до конца матча, а не был удалён ещё в первом тайме.
Bad Listener
Bad Listener
05 октября в 20:41, ред.
Я считаю несправедливым что великий клуб в руках тех кому наплевать на болельщиков, но спартаковский болельщик нынче всё стерпит. А это всё частности, ну и очередная возможность для тренера и руководства переложить ответственность за результат на внешние факторы. С таким бюджетом и набором игроков не должно единичное решение судей влиять на амбиции и результаты команды. Всё это разговоры в пользу бедных. Так что пеналь может и не справедливый, но для Лукойла выгодный как не крути.
oFANATo
oFANATo
05 октября в 20:38
Скажи спасибо что тебя не удалили ......
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
05 октября в 20:35
А Джику не пояснил, почему из 3-х желтых ему дали только одну.? Это было бы интереснее, чем его лепет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 