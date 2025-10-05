Игрок «Спартака» Джику считает пенальти в матче с ЦСКА несправедливым

Назначение пенальти в ворота столичного «Спартака» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА было несправедливым. Такое мнение высказал журналистам защитник «Спартака» Александер Джику.
Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. На 12-й минуте матча в ворота красно-белых назначили пенальти, который был реализован полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым.
«Пенальти? Думаю, пенальти там не было, абсолютно игровая ситуация», — сказал Джику.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» занимает 5-е место, на счету команды 18 очков после 11 туров.