Игрок «Спартака» Джику считает пенальти в матче с ЦСКА несправедливым

05 октября 2025, 19:35

Назначение пенальти в ворота столичного «Спартака» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским ЦСКА было несправедливым. Такое мнение высказал журналистам защитник «Спартака» .

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. На 12-й минуте матча в ворота красно-белых назначили пенальти, который был реализован полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым.

«Пенальти? Думаю, пенальти там не было, абсолютно игровая ситуация», — сказал Джику.