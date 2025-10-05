Кисляк назвал нервной концовку матча со «Спартаком»

Конец матча 11-го тура Мир — Российской премьер лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком» получился нервным. Такое мнение журналистам высказал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.
5 октября ЦСКА на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 3:2.
«Хорошая игра, прежде всего для болельщиков. Концовка получилась нервной. Понимали после 3:0, что игра может перевернуться в любой момент. Не сказал бы, что во втором тайме мы стали играть хуже, все-таки „Спартак“ — очень сильный соперник, они хорошо играли», — сказал Кисляк.
ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, армейцы 18 октября в гостях сыграют с московским «Локомотивом».
ЦВБП
ЦВБП