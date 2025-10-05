  • Поиск
Кисляк назвал нервной концовку матча со «Спартаком»

05 октября 2025, 19:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Конец матча 11-го тура Мир — Российской премьер лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком» получился нервным. Такое мнение журналистам высказал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк.

5 октября ЦСКА на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 3:2.

«Хорошая игра, прежде всего для болельщиков. Концовка получилась нервной. Понимали после 3:0, что игра может перевернуться в любой момент. Не сказал бы, что во втором тайме мы стали играть хуже, все-таки „Спартак“ — очень сильный соперник, они хорошо играли», — сказал Кисляк.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, армейцы 18 октября в гостях сыграют с московским «Локомотивом».

Все комментарии
oFANATo
oFANATo
05 октября в 20:31, ред.
Главное победили и взяли важнейшие три очка.....
ЦВБП
shlomo
shlomo
05 октября в 20:25
Не то слово нервный.... и не только у игроков но и у болельщиков...
Гость
