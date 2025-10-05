Кисляк назвал нервной концовку матча со «Спартаком»

1759683049

05 октября 2025, 19:50

Конец матча 11-го тура Мир — Российской премьер лиги ( РПЛ ) между московскими ЦСКА и «Спартаком» получился нервным. Такое мнение журналистам высказал полузащитник ЦСКА .

5 октября ЦСКА на своем поле выиграл у «Спартака» со счетом 3:2.

«Хорошая игра, прежде всего для болельщиков. Концовка получилась нервной. Понимали после 3:0, что игра может перевернуться в любой момент. Не сказал бы, что во втором тайме мы стали играть хуже, все-таки „Спартак“ — очень сильный соперник, они хорошо играли», — сказал Кисляк.