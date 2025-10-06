  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалОтбор ЧМ-2026. Европа

У Депая украли паспорт перед вылетом в расположение сборной

вчера, 19:00

Лучший бомбардир сборной Нидерландов Мемфис Депай не сможет вовремя прибыть в расположение национальной команды из-за того, что у него украли паспорт перед вылетом из Бразилии. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

Депай должен был вылететь из Бразилии в воскресенье. Отмечается, что футболист делает все возможное, чтобы присоединиться к сборной в ближайшее время.

«Это обидно как для Мемфиса, так и для нас, — сказал главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман. — Естественно, подготовка к международному перерыву должна начинаться в полном составе. В то же время есть обстоятельства, находящиеся вне нашего контроля. Мы надеемся, что он действительно сможет присоединиться к нам в тренировочном лагере как можно скорее».

Депай является лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов. На счету форварда 52 гола в 104 матчах. С сентября 2024 года футболист выступает за бразильский «Коринтианс».

Сборная Нидерландов в октябре проведет два матча в квалификации на чемпионат мира 2026 года. Ей предстоит сыграть в гостях против команды Мальты 9 октября, а 12 октября провести домашнюю встречу с командой Финляндии.

После четырех матчей сборная Нидерландов набрала 10 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы G. На втором месте идет команда Польши с 10 очками после пяти встреч. Напрямую в финальную часть чемпионата мира отберется только одна сборная из группы. Коллектив, занявший второе место, сыграет в стыковых матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Суд Амстердама принял решение оставить Промеса под стражей
30 сентября
Дом главного тренера сборной Португалии по футболу ограбили на €1 млн
24 сентября
Смолов на допросе частично признал вину в рамках дела о драке в кафе
12 сентября
Уголовное дело возбуждено в отношении Смолова после драки в московском кафе
10 сентября
В Казахстане опасаются мошенничества при покупке билетов на матч с «Реалом»
03 сентября
20-летний футболист любительского клуба, избитый в Щелково, умер в больнице
23 августа
 
Сортировать
Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:22
Ван бастен,Кройф,Нистелрой,Клюверт,Маккай..какие нападающие были,а этот игрок уровня Хюнтелара стал лучшим, он как Дзюба.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:33
А новый купить в соседней булочной лень??
Это же Бразилия...
Карлос Буряк
Карлос Буряк
вчера в 22:18
Непутевый футболист, все у него не как у людей
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:44
...знаем мы этих "врагов", карнавал,бар,дискотека,клофелин,адиос!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:37
Обмен мнениями знающих людей...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:56
Депай скоро:
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:49
Видимо фанаты Ван перси, Красавцы, нефиг было рекорд бить)))
shlomo
shlomo
вчера в 19:17
Это враги...:))))) .... думаю Федерация сможет ему помочь....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 