В Казахстане опасаются мошенничества при покупке билетов на матч с «Реалом»

вчера, 13:15

Полиция Казахстана предупредила о риске мошенничества при покупке билетов на матч общего этапа Лиги чемпионов между алмаатинским «Кайратом» и мадридским «Реалом», который 30 сентября состоится в Алма-Ате.

«Правоохранители настоятельно рекомендуют покупать билеты исключительно в официальных кассах и у лицензированных распространителей. Любые сомнительные предложения в социальных сетях или мессенджерах с требованием предоплаты должны насторожить», — говорится в сообщении МВД.

«Мы предупреждаем жителей и гостей Алма-Аты: с ростом интереса к предстоящему матчу возрастает и риск мошеннических схем», — указали в ведомстве.

Ранее министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов рассказал, что на матч «Кайрата» из Алма-Аты, прошедшего в общий этап Лиги чемпионов, с испанским «Реалом» приедут 4-5 тысяч туристов.

Матч пройдет 30 сентября. «Кайрат» впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году.

Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является «Реал» (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Кайрат  Реал
Источник: itar-tass.com
Все комментарии
realmadrid92
realmadrid92
вчера в 22:41
Какая еще Алма-Ата, уже давно южная столица называется Алматы!
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 17:27
Хороший шанс для спекулянтов заработать баблишки. В органах будет кто-то кто крышует спекулянтов , чтобы тоже заработать. Ему тоже хочется масло хлеб с мёдом кушать
Вещий
Вещий
вчера в 14:20
Ну тут без этого не обойтись..... хороший шанс для правоохранительных органов заработать себе репутацию...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:10
"Кто возьмёт билетов пачку - тот получит водокачку "...)
Гость
