В Казахстане опасаются мошенничества при покупке билетов на матч с «Реалом»

1756894533

вчера, 13:15

Полиция Казахстана предупредила о риске мошенничества при покупке билетов на матч общего этапа Лиги чемпионов между алмаатинским «Кайратом» и мадридским «Реалом», который 30 сентября состоится в Алма-Ате.

«Правоохранители настоятельно рекомендуют покупать билеты исключительно в официальных кассах и у лицензированных распространителей. Любые сомнительные предложения в социальных сетях или мессенджерах с требованием предоплаты должны насторожить», — говорится в сообщении МВД .

«Мы предупреждаем жителей и гостей Алма-Аты: с ростом интереса к предстоящему матчу возрастает и риск мошеннических схем», — указали в ведомстве.

Ранее министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов рассказал, что на матч «Кайрата» из Алма-Аты, прошедшего в общий этап Лиги чемпионов, с испанским «Реалом» приедут 4-5 тысяч туристов.

Матч пройдет 30 сентября. «Кайрат» впервые сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. Из казахстанских команд подобное удавалось только «Астане» в 2015 году.

Лига чемпионов — главный клубный турнир Европы. Действующим победителем является французский «Пари Сен-Жермен», за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Рекордсменом по числу побед является «Реал» (15). Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.