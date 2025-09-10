  • Поиск
Уголовное дело возбуждено в отношении Смолова после драки в московском кафе

вчера, 11:16

Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбуждено в отношении футболиста Федора Смолова после драки в московском кафе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Смолова по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 28 мая в кафе на Большой Никитской улице. Между Смоловым и одним из посетителей заведения произошла драка, в результате которой мужчине потребовалась медицинская помощь. В лечебном учреждении пострадавший был опрошен, после чего продолжил лечение по месту жительства. Опросить футболиста не представилось возможным, поскольку он находился за пределами РФ.

5 июля стало известно об отказе в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем проверка была продолжена. Также была начата проверка по факту якобы имевшего место вымогательства денег у Смолова.

Vilar
Vilar
вчера в 20:58
Смолов в камеру готовился заранее: весь в наколках, удар поставлен и ногой и рукой, в друзьях бывшие зэки, деньжат набегал достаточно, чтобы с гражданки подогревали. Скучать не будет, будет играть за сборную ИТК.
adekvat
adekvat
вчера в 14:30
Живо дело Сашки Кокорина.
Брулин
Брулин
вчера в 13:47
Те кто забыли видео еще раз пересмотрите, Смолов первый начал руками махать. «Провокатора» первого ударил, а второй начал разнимать и то же досталось от Смоловар. Так что все строго и по закону. Пусть Смол отвечает
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 13:15, ред.
Наплевать на Смолова. Меня больше забавляет факт невозбуждения уголовного дела в течение 100 дней с момента совершения преступления. Узнаю старую добрую участковщину)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:03
Депутаты, вы уже спрятали проект документа о разрешении продажи пива на стадионах?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:59
Надо же, а сам Смолов говорил, что всё уладил? Видимо, опасаясь, что уладил не до конца, Фёдор рассказал историю о том, что у него якобы вымогали деньги. Причём шил он эту историю исключительно белыми нитками. А ведь могут и закрыть года на два? Прецедент есть. А если пойдёт в бега, ещё накинут. Это всё алкоголь поганый. Депутаты Госдумы не вовремя достали с хранения вопрос о разрешении продавать пиво на стадионах. Хватит лоббировать интересы пивных компаний.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:34
Ещё один сиделец на подходе...
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:33
Конечно! Делиться надо)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:30
Вроде бы в том же кафе, где Кокоша с Мамаем отличились? Походу, там дело поставлено на поток, какие-то дежурные провокаторы тусят, потом денежку сшибают. Опять же, реклама заведения...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:17
Отстанут.
Деньги есть, ума не надо.
Откупится.))))).
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:08
Мог бы в Акроне сейчас с ассистов Дзюбы расстреливать ворота грандов РПЛ на последок, но выбрал соль и гулянки
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:57
Вот что делают огромные и не заработанные деньги с игроками в РПЛ. Они становятся " звёздами" в собственных глазах. А в силу неважного умственного развития на этой почве начинают быковать. Кокорин, Мамаев,Гулиев,Смолов.... Кто следующий?
112910415
112910415
вчера в 11:57
как бы не арестовали его завтра в Раменском !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:56, ред.
Деньги есть. Че не замяли то ? Видать не простого смертного отм...дохал.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:51, ред.
Да теперь так просто от Феди не отстанут "подоят" знатно...)
