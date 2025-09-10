Уголовное дело возбуждено в отношении Смолова после драки в московском кафе

1757492192

вчера, 11:16

Уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью возбуждено в отношении футболиста после драки в московском кафе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«По итогам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении Смолова по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 28 мая в кафе на Большой Никитской улице. Между Смоловым и одним из посетителей заведения произошла драка, в результате которой мужчине потребовалась медицинская помощь. В лечебном учреждении пострадавший был опрошен, после чего продолжил лечение по месту жительства. Опросить футболиста не представилось возможным, поскольку он находился за пределами РФ .

5 июля стало известно об отказе в возбуждении уголовного дела. Вместе с тем проверка была продолжена. Также была начата проверка по факту якобы имевшего место вымогательства денег у Смолова.