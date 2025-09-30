  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминал

Суд Амстердама принял решение оставить Промеса под стражей

30 сентября 2025, 20:45

Апелляционный суд Амстердама принял решение оставить под стражей бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

Предварительное слушание по апелляции Промеса состоялось во вторник. По данным прокуратуры, существует риск побега игрока, поскольку, как уточнили в суде, Промес «уклонялся от судебного процесса», находясь в Дубае. Отмечается, что следующее судебное заседание состоится максимум через три месяца.

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму — к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб «Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ. В июне 2025 года футболист был доставлен в Нидерланды.

Промесу 33 года, он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе московской команды он стал чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дом главного тренера сборной Португалии по футболу ограбили на €1 млн
24 сентября
Смолов на допросе частично признал вину в рамках дела о драке в кафе
12 сентября
Уголовное дело возбуждено в отношении Смолова после драки в московском кафе
10 сентября
В Казахстане опасаются мошенничества при покупке билетов на матч с «Реалом»
03 сентября
20-летний футболист любительского клуба, избитый в Щелково, умер в больнице
23 августа
ОфициальноВ Казани задержали двух футболистов молодёжной команды «Рубина»
18 августа
 
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
01 октября в 17:53, ред.
А что это дало сборной Англии по футболу? Футбольное лицо государства не внутренний чемпионат, который кишит легионерами, а сборная страны. За всю свою историю Англия выиграла только ОДИН турнир! И то не без помощи Тофика Бахрамова. Так что англичанам особо гордиться нечем.
Из инета: "Что касается сборной, то просто посмотрите на выступления сборных Большой пятерки с момента образования Премьер лиги.
За исключением Англии все сборные участвовали как минимум в трех финалах и выиграли как минимум один турнир (некоторые выиграли три). Сборная Англии фактически решает задачи, которые перед собой упорно пытается ставить сборная России – выход из группы. Вышли в плей-офф и проиграли в первом же раунде.

Удаление Бекхэма в 98-м, гол за спину Симэну в 2002-м, не засчитанный гол Лэмпарда в 2010-м, проклятие о сериях пенальти – у фанатов сборной Англии отмазок предостаточно. Однако результаты тринадцати последних турниров говорят об одном – английские игроки и тренеры не соответствует уровню Испании, Германии, Италии и Франции. Сборная Англии сначала скатилось до уровня неоправданных ожиданий, а теперь стала командой без ожиданий вовсе."
Как видим, что пока в Англии в футбол играли свои футболисты, сборная ещё как-то котировалась в мировом футболе. А с приходом легионеров стала командой без ожиданий. И ты считаешь, что легионеры - это хорошо? А я считаю, что легионеры - самое большое зло национального футбола в любой стране, даже такой, как страна, в которой придумали этот великолепный вид спорта.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
01 октября в 16:13, ред.
Как раз АПЛ стала интереснее и разнообразнее с приходом иностранцев, как тренеров, так и футболистов. Появились разные футбольные течения, новые интересные взгляды на футбол, а главное- английский футбол отошёл от своего предсказуемого и стандартного стиля игры.
Шуня771
Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 октября в 12:36, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
    01 октября в 12:00
    Спасибо, но это не мое. Я занимаюсь и интересуюсь только тем, что мне по душе. Удачи тебе в уугадайке
    Шуня771
    Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
    01 октября в 09:20
    Привет Володя!

    Ты прав!
    Была бы моя воля, всех легионеров за "бугор".
    Надо, как и во всём, брать лучшее (методики тренировок, организацию соревнований...) и воспитывать своих игроков, легионеры - это футбольные гастарбайтеры, которые для повышение уровня игры наших игроков, имеют минимальное значение.
    cska1948
    cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
    01 октября в 09:04
    Олег, утро доброе!
    А ты обратил внимание, что эти славные победы Спартак добывал футболистами, которые были воспитаны советской футбольной школой? Это я к тому, что нам усиленно впаривают, что рядом с легионерами, якобы, повышается уровень российских футболистов. Особенно это ярко проявляется в Зените, где в основе выходят ДЕСЯТЬ иностранцев. Нам также ставят в пример самую сильную лигу АПЛ, в которой иностранцев чуть ли не больше, чем англичан, но стыдливо умалчивают, что Англия один единственный раз становилась чемпионом мира, и то дома, когда в английском чемпионате легионеров не было.
    112910415
    112910415
    01 октября в 06:13
    а ещё в его жизни был футбол ...
    Шуня771
    Шуня771 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
    30 сентября в 23:07, ред.
    Укажите, пожалуйста, название турнира....
    Шуня771
    Шуня771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    30 сентября в 23:06
    Анатолий!

    Не сочти за нескромность, но после того как ты выразился в мой адрес по поводу моих возможностей в предсказаниях..., "... в прогнозах, не силен, ... и это общеизвестно...", это дало мне толчок на последние 2-3 дня конкурса и...
    свою скромную победу в КП без призов, группа Альберта Шестернёва, я хочу посвятить тебе, моему одному из многочисленных армейских друзей!

    Рад буду получить от тебя мастер-класс по выбору зачётных ставок....
    Заруливай к нам в группу "без призов", тут отличная компания.
    Время у тебя ещё есть... часик)
    Муравьед
    Муравьед ответ Шуня771 (раскрыть)
    30 сентября в 22:53
    «Се ля ви» — «такова жизнь»
    Capral
    Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
    30 сентября в 22:53
    Можно сказать и так.)))
    Шуня771
    Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
    30 сентября в 22:51
    Виктор!
    Я тоже не умоляю достоинство Кубка УЕФА выигранного ЦСКА!
    И всегда в международных встречах болел и буду болеть за ЦСКА!
    Но по игре считаю Спартак был всегда лучше армейцев, потому и у КБ больше всего болельщиков!
    Шуня771
    Шуня771 ответ Муравьед (раскрыть)
    30 сентября в 22:47
    Да я тоже помню...)
    Но зачем ложку дёгтя на бочку меда?))
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    30 сентября в 22:45
    Пора им снимать розовые очки они искажают действительность.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
    30 сентября в 22:41
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы ответ Шуня771 (раскрыть)
      30 сентября в 22:28, ред.
      Что то не вижу в этом списке что бы Спартак обыгрывал грандов мирового футбола Барселону и Реал. Как обыгрывал этих грандов ЦСКА.

      Барселона- ЦСКА 2:3
      06.11.1992 года

      Реал- ЦСКА 0:3
      12.12.2018 года
      Муравьед
      Муравьед ответ Шуня771 (раскрыть)
      30 сентября в 22:20, ред.
      А мне запомнился матч Ливерпуль- Спартак 7:0
      06.12.17 года
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      30 сентября в 21:59
      CapralCapral
      Для объективности и справедливости могу напомнить, что там были клубы и посильнее Пармы, кого ЦСКА вынес. Например Бенфика, Осер и Конечно Спортинг. Ну а блистательной паре Вагнер Карвальо равных в Спартаке не было со времен Сальникова Симоняна.
      Capral
      Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
      30 сентября в 21:42
      Олег, я отдаю должное победе ЦСКА в Кубке УЕФА, но я считал и считаю, что соперники в том розыгрыше, у армейцев были слабые. Достаточно вспомнить Парму, которая дошла до 1/2, после чего, её тренер заявил, что сейчас для команды главное удержаться в Серии A, а не европейский кубок...
      Но уж если совсем откровенно, Спартак-80х, составленный исключительно из советских футболистов, мне нравился больше, чем ЦСКА- его победоносных нулевых.
      Шуня771
      Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
      30 сентября в 21:29
      Витя!
      Да мат частью там слабо, сейчас начнут кичаться победами европейских середняков, а кое у кого из них и на майках известный спонсор был....)
      Шуня771
      Шуня771
      30 сентября в 21:26
      За международные игры тоже не надо свистеть...
      Помню красивую победу Рубина над Барселоной (гол Рязанцева стоит перед глазами)
      Что касаемо ФК "Спартак" то мну напомнит вам о победах которые украсили не только Спартак, но и весь наш футбол, победы над грандами мирового футбола.
      Внимательно читайте оллсовцы и запоминайте великую поступь СПАРТАКА:

      1. Кубок УЕФА, 1982-1983 годы,
      СПАРТАК - Арсенал Англия 3:2!!!
      Арсенал - Спартак, 2:5!!!!!

      2. Кубок УЕФА, 1983 - 1984 годы,
      СПАРТАК - Астон Вилла Англия, 2:2
      Астон Вилла - СПАРТАК 1:2!!!
      3. Кубок Кубков, 1992-1993 годы
      СПАРТАК - Ливерпуль Англия, 4:2!!!!!
      Ливерпуль - СПАРТАК 0:2!!!
      4. 1995/96. Лига чемпионов. Групповой этап.
      «Блэкберн» (Англия) – «Спартак» (Москва, Россия) - 0:1. Гол: Юран (41)
      «Спартак» (Москва, Россия) - «Блэкберн» (Англия) – 3:0. Голы: Аленичев (28), Никифоров (47), Мамедов (54)
      5. 1999/2000. Кубок УЕФА
      «Спартак» (Москва, Россия) - «Лидс» (Англия) – 2:1. Голы: Ширко (38), Робсон (65) – Кьюэлл (14)
      «Лидс» (Англия) – «Спартак» (Москва, Россия) – 1:0. Гол: Радебе (84)
      6. 2000/01. Лига чемпионов. 2-й групповой этап.
      «Спартак» (Москва, Россия) – «Арсенал» (Англия) - 4:1. Голы: Маркао (29,51), Титов (77), Робсон (82) – Силвиньо (2)
      «Арсенал» (Англия) - «Спартак» (Москва, Россия) – 1:0. Гол: Анри (82)
      7. 2008/09. Кубок УЕФА. Групповой этап.
      «Тоттенхэм» (Англия) - «Спартак» (Москва, Россия) –– 2:2. Голы: Модрич (67), Хаддлстоун (74) – Дзюба (23,33)
      8. 2010/11. Лига чемпионов. Групповой этап.
      «Спартак» (Москва, Россия) – «Челси» (Англия) – 0:2. Голы: Жирков (23), Анелька (43)
      «Челси» (Англия) - «Спартак» (Москва, Россия) – 4:1. Голы: Анелька (49), Дрогба (62,с пенальти), Иванович (66, 90+2) – Баженов (86)
      ................................................

      Алё!

      Что лучшие потомки лыжного кружка в противовес покажут?

      Мы обыгрывали элиту мирового футбола!!!!
      Варвар7
      Варвар7
      30 сентября в 21:18
      "По данным прокуратуры, существует риск побега игрока," - Да бегает Антоха хорошо - хрен догонишь! )))
      Шуня771
      Шуня771
      30 сентября в 21:04
      У Спартака честные победы!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
       
       
       