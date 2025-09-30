Суд Амстердама принял решение оставить Промеса под стражей

Апелляционный суд Амстердама принял решение оставить под стражей бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промеса. Об этом сообщает газета De Telegraaf.
Предварительное слушание по апелляции Промеса состоялось во вторник. По данным прокуратуры, существует риск побега игрока, поскольку, как уточнили в суде, Промес «уклонялся от судебного процесса», находясь в Дубае. Отмечается, что следующее судебное заседание состоится максимум через три месяца.
Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму — к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.
Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб «Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ. В июне 2025 года футболист был доставлен в Нидерланды.
Промесу 33 года, он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе московской команды он стал чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны.
Из инета: "Что касается сборной, то просто посмотрите на выступления сборных Большой пятерки с момента образования Премьер лиги.
За исключением Англии все сборные участвовали как минимум в трех финалах и выиграли как минимум один турнир (некоторые выиграли три). Сборная Англии фактически решает задачи, которые перед собой упорно пытается ставить сборная России – выход из группы. Вышли в плей-офф и проиграли в первом же раунде.
Удаление Бекхэма в 98-м, гол за спину Симэну в 2002-м, не засчитанный гол Лэмпарда в 2010-м, проклятие о сериях пенальти – у фанатов сборной Англии отмазок предостаточно. Однако результаты тринадцати последних турниров говорят об одном – английские игроки и тренеры не соответствует уровню Испании, Германии, Италии и Франции. Сборная Англии сначала скатилось до уровня неоправданных ожиданий, а теперь стала командой без ожиданий вовсе."
Как видим, что пока в Англии в футбол играли свои футболисты, сборная ещё как-то котировалась в мировом футболе. А с приходом легионеров стала командой без ожиданий. И ты считаешь, что легионеры - это хорошо? А я считаю, что легионеры - самое большое зло национального футбола в любой стране, даже такой, как страна, в которой придумали этот великолепный вид спорта.
А футбольные прогнозы, любые, как мну уже писал, это "научное обоснование"..., в нашем случае это математика, аналитика статистики, психология и не только...
Приходится перелопачивать уйму материалов, мнений, прогнозов (зачастую кому то нужных....), десятки сайтов, статей... Личные архивы, даже картотеки....
И не факт, что даже если мозаика будет железобетонно правильной (иногда и такое бывает) то и результат аналогичным, здесь чудес не меньше чем в сказках...
Если вхож в спортивный круг людей прогнозируемого вида - плюс, нет - понижает твои возможности...)
Прозевал инфу перед игрой, что Леброн Джеймс споткнулся накануне матча и участие под вопросом, а если и выйдет на паркет не факт, что затащит 30-40 очков...
Так, что Анатолий... Угадайка - это про "Три наперстка", но не про прогнозы на ставки...))
И как говорит хуторянин - болей не только за своих "непарнокопытных", но и за СПАРТАК!
Удачи!
P.S. А за удачу и такое бывает - спасибо!!!
Ты прав!
Была бы моя воля, всех легионеров за "бугор".
Надо, как и во всём, брать лучшее (методики тренировок, организацию соревнований...) и воспитывать своих игроков, легионеры - это футбольные гастарбайтеры, которые для повышение уровня игры наших игроков, имеют минимальное значение.
А ты обратил внимание, что эти славные победы Спартак добывал футболистами, которые были воспитаны советской футбольной школой? Это я к тому, что нам усиленно впаривают, что рядом с легионерами, якобы, повышается уровень российских футболистов. Особенно это ярко проявляется в Зените, где в основе выходят ДЕСЯТЬ иностранцев. Нам также ставят в пример самую сильную лигу АПЛ, в которой иностранцев чуть ли не больше, чем англичан, но стыдливо умалчивают, что Англия один единственный раз становилась чемпионом мира, и то дома, когда в английском чемпионате легионеров не было.
Не сочти за нескромность, но после того как ты выразился в мой адрес по поводу моих возможностей в предсказаниях..., "... в прогнозах, не силен, ... и это общеизвестно...", это дало мне толчок на последние 2-3 дня конкурса и...
свою скромную победу в КП без призов, группа Альберта Шестернёва, я хочу посвятить тебе, моему одному из многочисленных армейских друзей!
Рад буду получить от тебя мастер-класс по выбору зачётных ставок....
Заруливай к нам в группу "без призов", тут отличная компания.
Время у тебя ещё есть... часик)
Я тоже не умоляю достоинство Кубка УЕФА выигранного ЦСКА!
И всегда в международных встречах болел и буду болеть за ЦСКА!
Но по игре считаю Спартак был всегда лучше армейцев, потому и у КБ больше всего болельщиков!
Но зачем ложку дёгтя на бочку меда?))
Барселона- ЦСКА 2:3
06.11.1992 года
Реал- ЦСКА 0:3
12.12.2018 года
06.12.17 года
Для объективности и справедливости могу напомнить, что там были клубы и посильнее Пармы, кого ЦСКА вынес. Например Бенфика, Осер и Конечно Спортинг. Ну а блистательной паре Вагнер Карвальо равных в Спартаке не было со времен Сальникова Симоняна.
Но уж если совсем откровенно, Спартак-80х, составленный исключительно из советских футболистов, мне нравился больше, чем ЦСКА- его победоносных нулевых.
Да мат частью там слабо, сейчас начнут кичаться победами европейских середняков, а кое у кого из них и на майках известный спонсор был....)
Помню красивую победу Рубина над Барселоной (гол Рязанцева стоит перед глазами)
Что касаемо ФК "Спартак" то мну напомнит вам о победах которые украсили не только Спартак, но и весь наш футбол, победы над грандами мирового футбола.
Внимательно читайте оллсовцы и запоминайте великую поступь СПАРТАКА:
1. Кубок УЕФА, 1982-1983 годы,
СПАРТАК - Арсенал Англия 3:2!!!
Арсенал - Спартак, 2:5!!!!!
2. Кубок УЕФА, 1983 - 1984 годы,
СПАРТАК - Астон Вилла Англия, 2:2
Астон Вилла - СПАРТАК 1:2!!!
3. Кубок Кубков, 1992-1993 годы
СПАРТАК - Ливерпуль Англия, 4:2!!!!!
Ливерпуль - СПАРТАК 0:2!!!
4. 1995/96. Лига чемпионов. Групповой этап.
«Блэкберн» (Англия) – «Спартак» (Москва, Россия) - 0:1. Гол: Юран (41)
«Спартак» (Москва, Россия) - «Блэкберн» (Англия) – 3:0. Голы: Аленичев (28), Никифоров (47), Мамедов (54)
5. 1999/2000. Кубок УЕФА
«Спартак» (Москва, Россия) - «Лидс» (Англия) – 2:1. Голы: Ширко (38), Робсон (65) – Кьюэлл (14)
«Лидс» (Англия) – «Спартак» (Москва, Россия) – 1:0. Гол: Радебе (84)
6. 2000/01. Лига чемпионов. 2-й групповой этап.
«Спартак» (Москва, Россия) – «Арсенал» (Англия) - 4:1. Голы: Маркао (29,51), Титов (77), Робсон (82) – Силвиньо (2)
«Арсенал» (Англия) - «Спартак» (Москва, Россия) – 1:0. Гол: Анри (82)
7. 2008/09. Кубок УЕФА. Групповой этап.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Спартак» (Москва, Россия) –– 2:2. Голы: Модрич (67), Хаддлстоун (74) – Дзюба (23,33)
8. 2010/11. Лига чемпионов. Групповой этап.
«Спартак» (Москва, Россия) – «Челси» (Англия) – 0:2. Голы: Жирков (23), Анелька (43)
«Челси» (Англия) - «Спартак» (Москва, Россия) – 4:1. Голы: Анелька (49), Дрогба (62,с пенальти), Иванович (66, 90+2) – Баженов (86)
................................................
Алё!
Что лучшие потомки лыжного кружка в противовес покажут?
Мы обыгрывали элиту мирового футбола!!!!
