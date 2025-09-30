Суд Амстердама принял решение оставить Промеса под стражей

1759254359

30 сентября 2025, 20:45

Апелляционный суд Амстердама принял решение оставить под стражей бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной Нидерландов . Об этом сообщает газета De Telegraaf.

Предварительное слушание по апелляции Промеса состоялось во вторник. По данным прокуратуры, существует риск побега игрока, поскольку, как уточнили в суде, Промес «уклонялся от судебного процесса», находясь в Дубае. Отмечается, что следующее судебное заседание состоится максимум через три месяца.

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. По первому делу он был приговорен к 1,5 года тюрьмы, по второму — к 6 годам тюрьмы. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали вынесенное решение в Апелляционном суде Амстердама.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По данным СМИ , он проходил обвиняемым по делу о ДТП . Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее появилась информация о том, что нидерландский футболист был отпущен на свободу, начал выступать за местный клуб «Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ . В июне 2025 года футболист был доставлен в Нидерланды.

Промесу 33 года, он выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. В составе московской команды он стал чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны.