Смолов на допросе частично признал вину в рамках дела о драке в кафе

1757667893

вчера, 12:04

Футболист частично признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В рамках следственных действий Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину», — сказал собеседник агентства.

10 сентября в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело, игроку избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД , на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Смолову может грозить до трех лет колонии.