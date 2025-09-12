  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Смолов на допросе частично признал вину в рамках дела о драке в кафе

вчера, 12:04

Футболист Федор Смолов частично признал вину в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В рамках следственных действий Смолов был вызван на допрос, в ходе которого он частично признал вину», — сказал собеседник агентства.

10 сентября в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело, игроку избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Смолову может грозить до трех лет колонии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Уголовное дело возбуждено в отношении Смолова после драки в московском кафе
10 сентября
В Казахстане опасаются мошенничества при покупке билетов на матч с «Реалом»
03 сентября
20-летний футболист любительского клуба, избитый в Щелково, умер в больнице
23 августа
ОфициальноВ Казани задержали двух футболистов молодёжной команды «Рубина»
18 августа
Бывший генеральный директор «Торпедо» останется под стражей
13 августа
Чалова обокрали на пляже в Греции
12 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 21:11
Справедливо будет посадить ! Дать пару лет как первоходу, если будет себя хорошо вести, то скостить немного…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:05, ред.
))) Паненка, по ходу, на своей драке за текущий месяц только за счёт одного Соккера заработал больше, чем за год на поле. Соображает, Федя !
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:26
Не зная всех обстоятельств дела, невозможно дать сколько-нибудь внятный и справедливый комментарий. Кроме того, неизвестно, как бы поступил каждый из нас будучи жестко и публично оскорбленным, если такое имело место в данном случае! Тестостерон, аффект..
4bj298v5pjqy
4bj298v5pjqy
вчера в 14:34
Опять стулья в ход пошли?
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:22
СМИ подробности на вкус пробуют... Того и гляди, сейчас пустятся в пляс. А решение уже принято, но, пока, не озвучено. Какое? А чёрт его знает... Боюсь, что будет срок.
sv_1969
sv_1969 ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 13:42
Да конечно разберётся. Все обойдётся.
За адекватность
За адекватность
вчера в 12:43
После Мамаева с Кокориным хочется надеяться, что наши СМИ не станут раздувать из мухи слона (хотя о чем я), Времена слегка не те, дабы из подобного делать сенсацию вселенского масштаба. Смолов сам полагаю разберется, финансовая подушка у него имеет место быть. Более того. человек уже по сути свое отыграл, а в Медиалигу условно и с уголовной статьей в трудовой книжке с руками и ногами заберут. Ну это исключительно на мой сугубо субъективный взгляд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:42
Вот так пристанут к Звезде, выхватят люлей, а потом деньги морщат...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 