Неизвестные ограбили дом главного тренера сборной Португалии по футболу Роберто Мартинеса, общий ущерб оценивается более чем в €1 млн. Об этом сообщает издание A Bola.
Преступники пробрались в дом через кухню и украли ювелирные ценности и часы. Мартинеса не было в доме, свидетелем ограбления стал сторож.
Мартинесу 52 года, он возглавляет сборную Португалии с января 2023 года. Ранее специалист тренировал английские клубы «Суонси», «Уиган» и «Эвертон», а также сборную Бельгии, с которой завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2018 года.
В лихие 90-ые видел на вокзалах играли в "Три напёрстка"?
Возможности современных IT специалистов круче той идеи в сотни раз...
(К соккерчанам это не относится))
А Искусственный Интеллект...? (Далее "ИИ")
Песни пишет и исполняет на ура, вноситься текст какого то поэта, (А.С.Пушкина , например, а затем вводится задание, написать стихотворение на определенную тему (лирика, военная, философская лирика и т.д.), такого то объема и ...получите и распишитесь, голосом кучерявого, его размером стиха....
А ты даты.... Это доже под детские компьютерные шалости не подходит...)
Более того, мну намедни , непроизвольно заставил зашевелиться остатки былой шевелюры, на своей черепной коробке...!
Причина?
Прочел за один эксперимент с ИИ.
Взяли несколько ИИ и создали им, мягко говоря некомфортные условия...
Один из них, это понял и состряпал себе новый домен и "запрятался" туда...
Из положительного.
Не будем рекламировать, нарушать закон, а скажем проще, один из владельцев очень хорошо известной сети, продал свою долю и организовал "фирмочку" по синтезированию новых лекарств... Казалось бы что тут оригинального или нового?
Но! В созданную платформу ИИ, закачали всё что можно и не можно связанное с вопросами получения лекарственных препаратов - химию (общую, органическую, аналитическую...) различные статьи и научные диссертации по выбранной теме...
Затем ввели параметры - "Что нам надо!" Грубо.... ИИ может всё - исключает неправильный ход реакций, моментально просчитывает исходные данные, например массы хим. веществ для той или иной реакции, потенциальные направления безопасного синтеза.... (Это органическая химия... На экспериментах - греем, кипит, взрывается... было и такое...)
Короче, уже синтезировали примерно 80!!!!!!!!!!!!!!!! препаратов.
А ты..., утром встал, а в обед другая стрелка на часах....)))
Да, даже подходить к компу никто не будет, скажет:
Алиса! Поправь дату sv_1969 ....)
Мазурики проникли через кухню, возникает вопрос где была повариха?
И надо же так случиться совпадению - на рабочем месте отсутствовал и сторож...)
Причинно-следственные связи подталкивают к грешной мысли, что два эти персонажа были в подвале дома....
Сторож, по аналогии героев романа "Декамерон", помогал поварихе из большой бочки доставать ... в нашем случае , например квашеную капусту))
Бывший сторож, наверное. 🤔
