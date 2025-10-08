Дубль Салаха помог Египту завоевать путевку на ЧМ-2026

1759946964

08 октября 2025, 21:09

Сборная Египта разгромила со счетом 3:0 Джибути в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ -2026. Дублем в составе египтян отметился форвард «Ливерпуля» .

Этот успех позволил Египту гарантировать себе путевку на ЧМ за тур до конца группового турнира. Египтяне на 5 очков опережают идущую на втором месте сборную Буркина-Фасо.

Египет сыграет на чемпионате мира в 4-й раз в истории. Предыдущий раз египтяне принимали участие в мундиале в 2018 году. Тогда команда не смогла выйти из группы.