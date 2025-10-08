  • Поиск
Дубль Салаха помог Египту завоевать путевку на ЧМ-2026

08 октября 2025, 21:09
ДжибутиЛоготип футбольный клуб Джибути0 : 3Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетМатч завершен

Сборная Египта разгромила со счетом 3:0 Джибути в матче 9-го тура отборочного турнира к ЧМ-2026. Дублем в составе египтян отметился форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Этот успех позволил Египту гарантировать себе путевку на ЧМ за тур до конца группового турнира. Египтяне на 5 очков опережают идущую на втором месте сборную Буркина-Фасо.

Египет сыграет на чемпионате мира в 4-й раз в истории. Предыдущий раз египтяне принимали участие в мундиале в 2018 году. Тогда команда не смогла выйти из группы.

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:13
нормально, по-фараонски !
Алиk
Алиk ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 03:20
В апл он после зимы никак не радует
shur
shur ответ Karkaz (раскрыть)
08 октября в 22:25
...там даже миллион не проживает,как пигмеи ...!!! Вот это Салах,порадовал наконец то, а то в Старушке Англии как то
не заладилось...!!!
Alex_67
Alex_67
08 октября в 22:18
Салах по прежнему силён и опасен для любого соперника — он играет в фантастический футбол и забивает нужные голы, и за Ливерпуль, и за Сборную Египта. К сожалению не удалось ему выиграть Золотой Мяч... Как правильно заметил пират Елизаветы, время тогда было такое – ЗМ выдавали по талонам. На месте УЕФА, я придумал бы для Салаха специально, именную награду "За заслуги...." Впрочем, название это уже детали.
Karkaz
Karkaz
08 октября в 22:12
Аборигенов из Джибути всего лишь 3-0)
shlomo
shlomo
08 октября в 22:02
Не стареют душой (игрой) ветераны....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
08 октября в 21:38
Салах ещё одна из жертв времён величия Месси и КР7.
DXTK
DXTK
08 октября в 21:15
Вот кто уже давно достоин ЗМ......
