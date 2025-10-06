  • Поиск
«Атланта» с Алексеем Миранчуком проиграла «Лос-Анджелесу» в матче MLS

вчера, 07:16
Лос-АнджелесЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес1 : 0Логотип футбольный клуб Атланта ЮнайтедАтланта ЮнайтедМатч завершен

Футболисты «Атланты» проиграли «Лос-Анджелесу» со счетом 0:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

Единственный гол на 86-й минуте забил форвард «Лос-Анджелеса» Денис Буанга. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле 72 минуты, не отметившись результативными действиями.

«Атланта» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 32 матчах, команда не может победить в четырех играх подряд. «Лос-Анджелес» располагается на четвертой строчке на Западе, имея в активе 56 очков после 31 встречи.

В следующем матче «Атланта» 12 октября в гостях встретится с «Интер Майями», «Лос-Анджелес» 9 октября дома примет «Торонто».

Comentarios ответ 7924nxhfub9u (раскрыть)
вчера в 11:00
Тоже в Динамо хочет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:51
Этот сезон Атланта провалила
7924nxhfub9u
7924nxhfub9u
вчера в 09:20
Он просто решил брательника поддержать таким образом
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:18
......Проиграл Антон в "Динамо",
.....Алексей "Атланту" слил,
....Это братцы не реклама!
...Это от упадка сил!!!!!!!!!!!!т(Шутка)
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:17
Не о ком больше рассказывать, за рубежом у нас практически нет игроков..
lotsman
lotsman
вчера в 09:13
Если бы Алексей провёл на поле 80 минут, он бы забил.)
112910415
112910415
вчера в 08:43
в следующем туре есть шанс на результативное действие :
вдруг Месси не откажет в автографе !
Гость
