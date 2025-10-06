«Атланта» с Алексеем Миранчуком проиграла «Лос-Анджелесу» в матче MLS

1759724201

вчера, 07:16

Футболисты «Атланты» проиграли «Лос-Анджелесу» со счетом 0:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги ( MLS ).

Единственный гол на 86-й минуте забил форвард «Лос-Анджелеса» Денис Буанга. Российский полузащитник «Атланты» провел на поле 72 минуты, не отметившись результативными действиями.

«Атланта» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 32 матчах, команда не может победить в четырех играх подряд. «Лос-Анджелес» располагается на четвертой строчке на Западе, имея в активе 56 очков после 31 встречи.

В следующем матче «Атланта» 12 октября в гостях встретится с «Интер Майями», «Лос-Анджелес» 9 октября дома примет «Торонто».