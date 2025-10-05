  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2025/2026

«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

05 октября 2025, 23:39
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» со счетом 0:0 в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине.

На 53-й минуте игрок «Милана» Кристиан Пулишич не реализовал пенальти.

«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до шести игр (три победы, три ничьих). Команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков. «Милан» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей (четыре победы, одна ничья) и занимает третье место, в активе команды 13 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Ювентус» на выезде сыграет с «Комо», «Милан» примет «Фиорентину». Обе встречи пройдут 19 октября.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Наполи» одержал победу над «Дженоа»
05 октября
«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ
05 октября
«Брентфорд» уступил «Манчестер Сити»
05 октября
«Севилья» крупно обыграла «Барселону»
05 октября
ЦСКА вернулся на первое место в таблице РПЛ после победы над «Спартаком»
05 октября
«Сочи» одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв «Пари НН»
05 октября
 
Сортировать
Все комментарии
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 07:32
Я не понимаю как команда Аллегри может пресинговать!В Юве он такого не делал, игра позор конечно надо .
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 06:41
Мне не нравится, как играют эти команды... Особенно Ювентус - опять собирается рекорд ничьих побить.
f6dp5c7g7xv7
f6dp5c7g7xv7
вчера в 05:37
Никто не хотел уступать,матч получился ровный,с пенальти Сеньоре повезло
112910415
112910415
вчера в 05:35
бабуля, на ничьих далеко не уедешь !
sv_1969
sv_1969
вчера в 05:11
Ничья думаю больше всех порадовала Наполи
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 00:58
Леау как всегда все запорол. не стоило ему выходить на поле.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 00:43
...все беды от головы,вот что там происходит, нервы,переживания,робость,неуверенность,самоуверенность,смелость,наглость,хитрость, всё это как каша в казане варится, а надо с холодной,расчётливой башкой бить и тогда ноги сами сделают своё дело,хош с левой,хош с правой, хош в девять,хош в шестёрочку,аминь!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 00:25
Как не попасть в ворота с точки?? Было бы совсем другое дело
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:13
Как говорится - ничья в пользу лидеров...
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 00:13
Отличный матч. Милан был ближе к победе.
STVA 1
STVA 1
вчера в 00:08
Почему то думал что Милан выиграет!
SSC Napoli
SSC Napoli
05 октября в 23:46
Матч очень интересный, а результат так вообще хороший!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 