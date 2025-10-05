«Ювентус» и «Милан» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

1759696789

05 октября 2025, 23:39

«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» со счетом 0:0 в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине.

На 53-й минуте игрок «Милана» Кристиан Пулишич не реализовал пенальти.

«Ювентус» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до шести игр (три победы, три ничьих). Команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата, набрав 12 очков. «Милан» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей (четыре победы, одна ничья) и занимает третье место, в активе команды 13 очков.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Ювентус» на выезде сыграет с «Комо», «Милан» примет «Фиорентину». Обе встречи пройдут 19 октября.