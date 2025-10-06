«Сельта» и «Атлетико» не выявили победителя

В матче испанской Примеры встречались «Сельта» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился Аспас (68'). За гостей забил Старфельт (6', автогол).
По итогам встречи «Сельта» имеет 6 очков, у гостей — 13 очков.
В следующем матче «Сельта» сыграет 19 октября, соперником будет «Реал Сосьедад». «Атлетико» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Осасуна»).
Главное, чтоб Алонсо не тупил, как обычно он делает перед сложными матчами (Атлетико, ПСЖ)
нерване прибывают!
