«Сельта» и «Атлетико» не выявили победителя

вчера, 00:00
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Сельта» и «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Аспас (68'). За гостей забил Старфельт (6', автогол).

По итогам встречи «Сельта» имеет 6 очков, у гостей — 13 очков.

В следующем матче «Сельта» сыграет 19 октября, соперником будет «Реал Сосьедад». «Атлетико» проведет следующий матч 18 октября, (соперник — «Осасуна»).

3esezfkea2se
3esezfkea2se
вчера в 07:19
Расстреляли симеоновские весь боекомплект в предыдущих двух матчах, отгрузив в каждом по пятёре
112910415
112910415
вчера в 07:13
немножко не стабильны мадридские ... )
shlomo2
shlomo2
вчера в 07:04
Думаю, что обе команды не в восторге от исхода... скорее потеряли 2 очка, чем одно приобрели....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:00
За ничью тоже очки дают. Жаль, что немного...
Alex_67
Alex_67
вчера в 06:45
Что происходит с Сельтой? Почему так тяжело даются очки?
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 02:20
Надо было просить Сельту забивать второй мяч в свои ворота тогда бы точно выиграли!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ shur (раскрыть)
вчера в 00:34, ред.
Я тоже очень надеюсь.
Главное, чтоб Алонсо не тупил, как обычно он делает перед сложными матчами (Атлетико, ПСЖ)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 00:30
Сельта забила 2 гола, но не выиграла)
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 00:25
...надеюсь,со временем разберёмся в ответке...!!!
shur
shur
вчера в 00:24
...после победы над Реалом матрасники пока ещё в эйфории и
нерване прибывают!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 00:20, ред.
Такова эта команда, как будто их волнует только игра против мадридского Реала. Выходят против Реала, будто это их последний матч жизни. Но потом потом каких-то середняков или аутсайдеров и проигрывает или играет с ними вничью. Вот и сейчас еле-еле отскочили. Все силы направили на матч против Реала? И что теперь? Остались на седьмом месте? Просто обязаны были войти в 4-ку лучших. А вот Сельта молодцы. Старик у них тоже ещё в деле.
