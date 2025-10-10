Сборная России обыграла команду Ирана в товарищеском матче

1760123823

вчера, 22:17

Сборная России по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла на «Волгоград-Арене» в присутствии 42 387 зрителей.

Забитыми мячами в составе сборной России отметились Дмитрий Воробьев (22-я минута) и Алексей Батраков (70). У иранской команды отличился Амирхоссейн Хоссейнзаде (48).

Результат матча будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола ( ФИФА ), сборная России в нем располагается на 33-й позиции, иранцы идут на 21-м месте. В составе сборной России дебютировали полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров и защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев. Воробьев забил первый мяч за национальную команду.

На игре был установлен рекорд посещаемости «Волгоград-Арены». Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Японии и Польши. На той игре присутствовали 42 189 зрителей.

Сборная России в четвертый раз сыграла с командой Ирана и одержала первую победу. Ранее были зафиксированы два ничейных результата, один раз успех праздновали иранские футболисты.

14 октября сборная России в Москве на «ВТБ-Арене» проведет товарищеский матч с командой Боливии.