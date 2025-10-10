  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2025

Сборная России обыграла команду Ирана в товарищеском матче

вчера, 22:17
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 1Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Сборная России по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла на «Волгоград-Арене» в присутствии 42 387 зрителей.

Забитыми мячами в составе сборной России отметились Дмитрий Воробьев (22-я минута) и Алексей Батраков (70). У иранской команды отличился Амирхоссейн Хоссейнзаде (48).

Результат матча будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сборная России в нем располагается на 33-й позиции, иранцы идут на 21-м месте. В составе сборной России дебютировали полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров и защитник калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев. Воробьев забил первый мяч за национальную команду.

На игре был установлен рекорд посещаемости «Волгоград-Арены». Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными Японии и Польши. На той игре присутствовали 42 189 зрителей.

Сборная России в четвертый раз сыграла с командой Ирана и одержала первую победу. Ранее были зафиксированы два ничейных результата, один раз успех праздновали иранские футболисты.

14 октября сборная России в Москве на «ВТБ-Арене» проведет товарищеский матч с командой Боливии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Молодежная сборная России проиграла белорусам в товарищеском матче
Вчера, 21:47
Бразилия забила пять голов Южной Корее
Вчера, 16:00
Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира
Вчера, 08:41
Сборная Беларуси проиграла команде Дании со счетом 0:6 в отборе к ЧМ-2026
09 октября
Нидерланды разгромили Мальту
09 октября
Англия разгромила Уэльс в товарищеском матче
09 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 03:44
Теперь ясно почему в ПСЖ не сиаяв в ворота Сафонова. Это тихий ужас.
BDA81
BDA81
вчера в 23:57
По моему только в России лавочника поставят в ворота сборной. В других по чему то обычно ставят кто играет,а не полирует лавку))) Ну а так с победой Россия.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:29
Выиграли и то хорошо! Главное что не провалились
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 23:04
Игра конечно никакая , как и качество играющих игроков ( в сравнении сборных десятилетней даже давности ) . Радует конечно победа и что не с таджиками играем...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:00
А рекорд посещаемости это заслуга болельщиков
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 22:57
Даже не стал на эту ху... время тратить.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:52, ред.
Без армейцев прям дышит сборная и двигает мяч на высоком уровне. Вакханалия очень понравился, нам бы его.
А был бы Кисляк проиграли бы.
Челестини пусть посмотрит как играть во втором тайме на топ уровне без удаления и пенальти.
Брава, Валера
Vladimir808
Vladimir808 ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 22:51
С победой.))
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:45
Сафоныч вроде тоже молодцом
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:44
Грустно от такой игры сборной. Нет комбинационной игры, Победу принёс элементарный заброс и сумасшедший удар Батракова
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:42
Хорошо играли. Кроме гола Ирана и единственного провала обороны, в остальном Валеркины справились на ура.
Осипенко - лучший поединок, как по мне, выдал. Парень практически везде успевал (страховал партнёра, прессинговал, отбирал снаряд) и в защите прямо таки выдал перфоманс.
Ну а гол Воробьёва, голевой пас Миранчука и стремительный выход из обороны в голевую контратаку были бесподобны.

P.S. Матч в зачет Карпину..., чего уж там.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:35
Хороший гол Батракова!))
Знатог
Знатог
вчера в 22:33
Лёша- Солдат! стрельнУл чётко.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:28
Нормально сыграли
particular
particular
вчера в 22:28
Побегали, попинали, поплевались, попонтова́лись... Что осталось, - то и смотрим...
Ну, а прича у Сафонова, несомненно, отпа́дная, - обтянутый жбан с пробором и пучком как у начинающего дьякона...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 