Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира

Сборная Марокко обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1 и стала последним участником четвертьфинальной стадии молодежного чемпионата мира.
В четвертьфинале марокканцы сыграют против американцев, которые в 1/8-й разгромили Италию 3:0. Также на этой стадии пройдут встречи Мексика — Аргентина, Испания — Колумбия, Норвегия — Франция.
Молодежный чемпионат мира проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.
Так себе, если честно, зрелище, представляющее интерес разве что для скаутов в поиске новых талантов.
