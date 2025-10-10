Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира

1760074912

вчера, 08:41

Сборная Марокко обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1 и стала последним участником четвертьфинальной стадии молодежного чемпионата мира.

В четвертьфинале марокканцы сыграют против американцев, которые в 1/8-й разгромили Италию 3:0. Также на этой стадии пройдут встречи Мексика — Аргентина, Испания — Колумбия, Норвегия — Франция.

Молодежный чемпионат мира проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.