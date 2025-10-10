  • Поиск
Определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира

вчера, 08:41

Сборная Марокко обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1 и стала последним участником четвертьфинальной стадии молодежного чемпионата мира.

В четвертьфинале марокканцы сыграют против американцев, которые в 1/8-й разгромили Италию 3:0. Также на этой стадии пройдут встречи Мексика — Аргентина, Испания — Колумбия, Норвегия — Франция.

Молодежный чемпионат мира проходит в Чили с 27 сентября по 19 октября.

Источник: itar-tass.com
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 16:41
Дворовый футбол, это Спартак в первые четверть часа в матче с ЦСКА.
A.S.A
A.S.A ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:47
Япония с Францией играли, и Вы точно подметили, по игре азиаты полностью переигрывали соперника, но увы, пенальти на 120+ минуте решил исход с пользу французов...
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:42
Лично для меня, победа Марокко над Кореей не стала сюрпризом. Они уверенно заняли первое место в группе с Испанией и Бразилией. По игре Марокканцы полностью переиграли Корейцев, пропустив гол с пенальти в концовке игры! Следующий соперник США, которые тоже уверенно прошли и групповой этап, и обыграли крепкую Италию! Хотя, по матчу итальянцы не уступали американцам, просто те забили всё что создали....бывает и такое!
112910415
112910415
вчера в 11:38
успеха Аргентине !
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:25
С утра включаю телевизор и смотрю — какой ни есть, а футбол. Удивила Япония в игре с Италией 🇮🇹. Азиаты превосходили своего соперника по всем параметрам, правда эту встречу я не смог посмотреть до конца. То, что Сборной Италии не будет в четвертьфинале закономерно. Почему так происходит? Ведь раньше в любой команде Серии А было по несколько талантливых молодых игроков? Куда они делись? Их сожрали взрослые голодные гастарбайтеры. Будем вводить лимит, как в 80-х или ещё подождём? Я думаю, время лимита пришло... И в России тоже.
jRest
jRest
вчера в 09:37
Посмотрел несколько игр, включая Италия - Аргентина на групповой стадии - дворовый футбол. Детские ошибки, корявые пасы, много брака.
Так себе, если честно, зрелище, представляющее интерес разве что для скаутов в поиске новых талантов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 09:28
Американцы, которые вынесли итальянскую команду.
shlomo
shlomo
вчера в 09:13
Интересный матч нас ждут.... очень удивила Марокко...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:12
Мексика с аргамии пара огонь получилась
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 09:07
Эх, итальянцы!
