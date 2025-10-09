  • Поиск
Сборная Беларуси проиграла команде Дании со счетом 0:6 в отборе к ЧМ-2026

вчера, 23:49
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь0 : 6Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Сборная Беларуси со счетом 0:6 проиграла команде Дании в матче третьего тура группы C отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года. Встреча прошла в Венгрии.

Забитыми мячами отметились Виктор Фрохольдт (14-я минута), Расмус Хёйлунн (19, 45), Патрик Доргу (45+6) и бывший игрок казанского «Рубина» Андерс Дрейер (66, 78). Самое крупное поражение в своей истории сборная Беларуси потерпела в 2021 году в матче квалификации на чемпионат мира против команды Бельгии (0:8).

Команда Беларуси потерпела третье поражение подряд. В другом матче группы C сборная Шотландии обыграла команду Греции (3:1). В турнирной таблице первое место занимает сборная Дании (7 очков), далее располагаются команды Шотландии (7), Греции (3) и Беларуси (0).

В четвертом туре сборная Дании примет команду Греции, белорусы на выезде сыграют с шотландцами. Встречи пройдут 12 октября.

ABir
ABir
сегодня в 01:55
Шансы выйти из этой группы у Белоруссии равны нулю
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:54
Скоро Чм расширят до 200 команд, тогда и белорусы попадут туда)) а пока все очевидно... не уровень
