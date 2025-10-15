Сборные Кот-д'Ивуара и Сенегала вышли на чемпионат мира

1760508028

15 октября 2025, 09:00

Футболисты сборных Кот-д'Ивуара и Сенегала одержали победы в заключительных матчах отборочного раунда чемпионата мира 2026 года и вышли в финальную часть турнира.

Во вторник сборная Кот-д'Ивуара на своем поле разгромила команду Кении (3:0), сборная Сенегала дома одолела команду Мавритании (4:0). Ивуарийцы выиграли отборочную группу с 26 очками, сенегальцы — с 24 очками. Команды провели по 10 матчей.

Сборные Кот-д'Ивуара и Сенегала стали 27-й и 28-й командами, обеспечившими участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США , Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР , Катара, Англии и Саудовской Аравии.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.