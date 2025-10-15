 
 
 
Сборные Кот-д'Ивуара и Сенегала вышли на чемпионат мира

15 октября 2025, 09:00

Футболисты сборных Кот-д'Ивуара и Сенегала одержали победы в заключительных матчах отборочного раунда чемпионата мира 2026 года и вышли в финальную часть турнира.

Во вторник сборная Кот-д'Ивуара на своем поле разгромила команду Кении (3:0), сборная Сенегала дома одолела команду Мавритании (4:0). Ивуарийцы выиграли отборочную группу с 26 очками, сенегальцы — с 24 очками. Команды провели по 10 матчей.

Сборные Кот-д'Ивуара и Сенегала стали 27-й и 28-й командами, обеспечившими участие в чемпионате мира. Ранее право участия в турнире получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии и Саудовской Аравии.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля.

Все комментарии
A.S.A
A.S.A
15 октября в 15:19
Эти сборные изначально считаются фаворитами отбора, так что они выпонили свою задачу
Шуня771
Шуня771
15 октября в 10:11
С чем и поздравляем новоиспеченных участников ЧМ!
shlomo2
shlomo2
15 октября в 09:59
Ну что... многие не ожидали такого.... а ни это сделали.
