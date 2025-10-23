Вся жизнь — «Торпедо»: умер легендарный футболист Виктор Шустиков

1761230023

вчера, 17:33

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Торпедо» и серебряный призер чемпионата Европы 1964 года Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет. Как сообщила пресс-служба «Торпедо», он скончался после продолжительной болезни.

«На 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист „Торпедо“ и сборной СССР Виктор Шустиков, — говорится в сообщении клуба. — Футбольный клуб „Торпедо“ выражает искренние соболезнования родным и близким».

Шустиков стал человеком-эпохой для «Торпедо». Он навсегда вписал свое имя в историю отечественного футбола преданностью одному клубу, за автозаводцев защитник провел 427 матчей. Он выступал за «Торпедо» на протяжении всей карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном. Играл бок о бок с такими легендарными футболистами автозаводцев, как Эдуард Стрельцов и Валентин Иванов.

Играя на позиции центрального защитника, он обходился без грубости, обладал хорошей техникой, видением поля. Благодаря этому оборона «Торпедо» была очень крепкой.

«В юношеской команде меня поставили защитником, наверное, из-за высокого роста и веса. Между прочим, я знаю высококлассных игроков оборонительных линий, которые невысокого роста. Так или иначе, стабильность места повлекла за собой и игровую стабильность», — отмечал Шустиков.

Старостин и Бесков в начале пути

Шустиков родился 28 января 1939 года на западе Москвы. Он занимался футболом в московской школе ФШМ, которая существует до сих пор. Затем защитник стал играть за «Фили», откуда перебрался в «Торпедо». На его пути встретились легендарный тренер Константин Басков и основатель «Спартака» Николай Старостин.

Шустиков в юности провел матч за ФШМ против московского «Спартака». После игры к нему подошел Старостин и предложил перейти в состав красно-белых. Шустиков ответил положительно. Старостин ответил: «Подумайте, команду нужно выбирать одну на всю жизнь».

Шустиков занимался до этого в школе у Константина Бескова. Тренер был очень внимательным и трепетным в отношении футболистов, уделяя игровым моментам много времени, буквально все разжевывая.

Также Бесков увидел в Шустикове потенциального хоккеиста и предложил его Аркадию Чернышеву в «Динамо». Его и еще двух одноклубников из ФШМ оформили в «Динамо», но основной команды тогда не было в Москве.

В тот момент Шустикова позвал в «Торпедо» тренер Павел Соломатин. Он как футболист автозаводцев дважды выиграл Кубок СССР . В декабре 1957 года Шустиков подписал заявление на переход в «Торпедо», но попасть в основной состав удалось только через год. Когда Шустиков только подписал заявление, он сначала играл за «Торпедо» в хоккей с мячом вместе со Стрельцовым.

Ездил к Стрельцову в тюрьму

В 1958 году Стрельцова посадили в тюрьму после обвинения в изнасиловании 20-летней женщины. Изначально его приговорили к 12 годам лишения свободы, но он был освобожден досрочно через 5 лет, вернувшись в футбол.

Шустиков вспоминал, как ездил к Стрельцову в тюрьму почти три раза в месяц. По его словам, все футболисты и тренерский штаб совместно собирали деньги, покупали продукты, а Шустиков вместе с матерью Стрельцова и администратором Георгием Каменским навещали его.

Забирать Стрельцова приезжали тем же составом. Они с Шустиковым оставались близкими товарищами. Стрельцова не стало в 1990 году в возрасте 53 лет.

Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), шесть раз попадал в список 33 лучших футболистов страны.

Успехи в сборной и продолжение династии

Шустиков провел за сборную СССР всего 10 матчей, основная часть из них была сыграна при Бескове. Шустиков был в очень хороших отношениях с Бесковым, он отмечал, что тренер понимал его и вдохновлял на лучшую игру.

Шустиков выступал в сборной СССР со всеми известными футболистами того времени во главе со Львом Яшиным. В 1964 году вместе со сборной СССР он стал серебряным призером чемпионата Европы. В финале советские футболисты уступили испанцам (1:2).

Впоследствии в «Торпедо» появилась легендарная династия Шустиковых. Сын футболиста Сергей тоже был воспитанником «Торпедо», в общей сложности пробыв в клубе как футболист с 1988 по 1996 год. Также он выступал за ЦСКА , испанские «Расинг» и «Осасуну». Он умер в январе 2016 года от сердечного приступа в возрасте 45 лет.

Внук футболиста Сергей Шустиков выступал за «Торпедо» с 2015 по 2020 год. После завершения карьеры он стал работать в клубе на должности селекционера. Сейчас 36-летний Шустиков также выступает за клуб Медиалиги «Титан».

Реакция спортивного мира

Соболезнования принес министр спорта РФ Михаил Дегтярев, он назвал Шустикова легендой отечественного футбола. «Виктор Михайлович Шустиков — легенда отечественного футбола, человек, который олицетворял верность клубу и высочайший уровень мастерства, — сказал Дегтярев. — Он стал чемпионом СССР , серебряным призером чемпионата Европы, участником мирового первенства, а после завершения карьеры проявил себя как талантливый тренер и управленец в родной команде».

Бывший партнер Шустикова по «Торпедо» Михаил Гершкович рассказал, что у него были все признаки великого футболиста. «Виктор Михайлович был золотым человеком, — сказал Гершкович. — Мои соболезнования его семье, он давно болел. Великий человек, великий гражданин своей страны. У него был высокий уровень мастерства и ответственности, все признаки великого футболиста».

Вдова двукратного чемпиона страны в составе черно-белых Валентина Иванова Лидия Иванова отметила, что Шустиков был последним из золотого поколения московского «Торпедо».

«Ушел один из самых настоящих футболистов „Торпедо“. Последний представитель того золотого поколения клуба. Хотела бы передать соболезнования его семье. Я с ним была лично знакома с молодых лет, мы с ним практически ровесники. При мне он становился заслуженным мастером спорта. Отрабатывал на поле так честно — я полвека прожила с мужем-футболистом, поэтому слышала о Викторе отзывы», — сказала Иванова.

После завершения карьеры Шустиков работал тренером в «Торпедо», одним из известных его воспитанников является Сергей Игнашевич, центральный защитник и рекордсмен сборной России по количеству матчей. Также Шустиков работал в астраханском «Волгаре», «Торпедо-Металлурге» и «Москве».