Умер двукратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков

1761218987

вчера, 14:29

Двукратный чемпион СССР в составе московского футбольного клуба «Торпедо» Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«На 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист „Торпедо“ и сборной СССР Виктор Шустиков, — говорится в сообщении. — Футбольный клуб „Торпедо“ выражает искренние соболезнования родным и близким».

Вместе с «Торпедо» Шустиков стал чемпионом СССР (1960, 1965), трехкратным обладателем Кубка СССР (1960, 1968, 1972), дважды он признавался лучшим футболистом СССР (1963, 1964). Ему принадлежит рекорд по числу матчей за «Торпедо» в чемпионатах СССР (427). За «Торпедо» Шустиков выступал на протяжении всей игровой карьеры — с 1958 по 1972 год, с 1968 года был капитаном команды.

В составе сборной СССР он провел 10 матчей, принимал участие в чемпионате Европы 1964 года, на котором советская сборная заняла второе место. В 1997 году Шустиков был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. После завершения карьеры работал в тренерском штабе «Торпедо» и футбольного клуба «Москва».