Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Суперкубок 2026

Мбаппе увел футболистов «Реала» с поля во время награждения «Барселоны»

сегодня, 07:30
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе увел футболистов команды с поля во время награждения «Барселоны» Суперкубком Испании. Об этом сообщает газета Marca.

Встреча прошла в Саудовской Аравии и завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:2. После получения медали за второе место французский нападающий дал знак товарищам по команде покинуть поле и отправиться в раздевалку. Мбаппе вышел на замену на 76-й минуте и провел первый матч после травмы связок колена.

Суперкубок Испании проводится с 1982 года. Рекордсменом турнира по числу побед является «Барселона» (16). «Реал» занимает второе место по этому показателю с 13 титулами.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сборные Египта и Нигерии вышли в четвертьфинал Кубка африканских наций
06 января
Центробанк Марокко выпустил монету и банкноту по случаю Кубка Африки
30 декабря 2025
Определились все участники плей-офф Лиги конференций
19 декабря 2025
Армянский «Ноа» вышел в плей-офф Лиги конференций
19 декабря 2025
Французский портал эмоционально отреагировал на выступление Сафонова
18 декабря 2025
ПСЖ распродал все футболки Сафонова после победы в Межконтинентальном кубке
18 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:48, ред.
Защитник нужен. И Флик давно просит. Но денег нет. Кого только не рассматривают. От фантастики вроде Бастони, Шлоттербека, Гвардиола и Гехи (денег на них нет) до Бенедетти, Отаменди и даже Тьяго Силвы. Подписать их можно, но зарегистрировать не выйдет. Подписали Канселу. Возможно Кунде в центр перебросят
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 13:31
Мне даже показалось, что в нескольких эпизодах, при фронтальной атаке Барсы, сзади оставался последний защитник каталонцев. Если Флик действительно поменял схему и понял свою ошибку, то в этом случае ему нужен качественный ЦЗ, что было ясно видно в концовке, в двух голевых эпизодах у ворот Барселоны...
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:15, ред.
Я тоже заметил. И не поднимались защитники слишком высоко. Друоое дело, что защитники Барсы слабы индивидуально, поэтому и проваливаются часто. Но, думаю, что Флик тактику вчера поменял. Тем интереснее. Сейчас соперникам будет сложнее. Придется думать, как будет играть Барса
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 13:12
Ну если Алонсо для них никто, а видимо, это так и есть, тогда вообще катастрофа... С Пересом всё понятно и давно, а его приглашение Алонсо в Реал- лишнее подтверждение его старческого диагноза. Кстати, Вы обратили внимание, что вчера, у Барсы не было явных провалов со штучным офсайдом, или почти не было? Что-то Флик поменял или мне показалось...
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:05
А кто такой для них Алонсо. Думаю, что и Мбаппе здесь в качестве козла отпущения. Хоть он, конечно, и обижен. Звали в Реал, обещали трофеи, ЗМ. Но пока ничего не получается. Но в этой ситуации, думаю за всем стоит Перес. Обидка за Суперлигу. Плюс ничего не могут второй сезон против нищей Барсы, которая играет молодняком. Один подписной бонус для мамы Мбаппе больше, чем Барса потратила за 2 сезона. Про остальные трансферы я вообще молчу.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:14
Посмотри видео награждения, игроки Реала поздравили Барсу, что вы ещё хотите от проигравшей команды?

Поздравили, получили серебро, ушли. В чём проблема?
А проблема в том, что вы делаете выводы только по заголовкам, не в даваясь в подробности как всё было на самом деле.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:08, ред.
Аналогика с боксом здесь явно не подходит.
Хотя и здесь давай разберём.
Боксёр после поединка подходит поздравляет соперника, тренерский штаб находится при награждении, а потом уходит с ринга. Победитель после этого радуется, даёт интервью.
Игроки Реала тоже поздравили Барсу, получили своё серебро, а потом ушли.
Это не их праздник.
Я всегда против Реала, но в данном случае мне их венить не в чем.
Многие отмечают неуважение к сопернику?
Скорее всего это из-за того, что Мбаппе первым сказал пойдём, сказал кто нибудь другой, то реакция била бы иной.
Ещё раз повторю, это праздник Барсы и то, что Реал не остался на плясках ничего здесь неуважительного нет.
Реал свой протокол на награждении выполнил и ушёл.
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 12:06
А не надо праздновать. И никто их не заставлял праздновать. А проявить уважение к сопернику и поздравить его с выигрышем, это достойный поступок настоящих бойцов. Игроки Реала проявили, мягко говоря, не спортивное отношение к сопернику.
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:44
...это к Рону....!!! Когда это было,когда это было,во сне, на яву....?!?!?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 11:39
Здорова, Санёк!!!
Взаимно!!! Обсуждать нечего, двигаемся дальше. Время покажет...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🙋🙋🙋🙋🙋🙋
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:36
Лучше бы Мбаппе сложился и ножницами пробил на последних минутах матча в упор, а не тупая сброска головой в толпу
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:36
...Привет Витя! Рад тебя видеть! Не обсуждаем, просто поздороваться!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:32
...Вывод ?! Лучше бы не выходил!!! Подводные камни?! Какие то
тёрки с Алансо! Мне вчера даже его внешний вид не понравился, лащённый, чуток прибавивший в весе, князёк такой расфуфыренный,
плюс такой поступок! Но это не последняя заметка про него,факт!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:27
Киля не хорошо, не протоколу. Сам поздно вышел, а товарищей рано увел.Хотя медали получить не проигнорировали...)))
Nenash
Nenash
сегодня в 11:20
    Vilar
    Vilar
    сегодня в 11:01
    Началась обратная эволюция, мар......ка управляет людьми. Некрасиво.
    Doni-7171
    Doni-7171 ответ gw96zjv4bpfk (раскрыть)
    сегодня в 10:48
    Как он пришёл Реал стал плохо играть. Без него Вини и Родриго играли лучше.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 10:47
    Боксёры даже после нокаута находят в себе силы поздравить соперника с победой.
    Пусть бы Барса отплясывала, королевичи могли бы скромненько постоять. Команда ушла как толпа обиженных первоклашек, а не спортсмены.
    Кста, многие здесь отметили, что это неуважение к сопернику...
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 10:33
    Некрасивый поступок .....так ведь и ответочка потом может прилететь.
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:33
    Надо уметь проигрывать зачем этот кадр!
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 10:28
    А кто должен руководить - Мбаппе или тренер? Такие вопросы решает тренер, но если тренер ничего не значит, то вот ответ...
    gw96zjv4bpfk
    gw96zjv4bpfk
    сегодня в 10:21
    Ну теперь вам понятно что -Камерунское хамло руководит Реалом ,а не Перес ,ни Алонсо!!!
    Giallorossi
    Giallorossi
    сегодня в 10:08
    Это не красиво!
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 10:07
    Забить не дали и понеслось
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 10:04, ред.
    Вообще то это некрасиво. И в первую очередь игроки Реала себя выставили с очень плохой стороны. Во первых Мбаппе лишний раз показал своё гнилое нутро, во вторых команда показала, что они безвольное стадо, а не бойцы, настоящие бойцы, которые умеют достойно проигрывать и могут уважать соперника.
    q3rjf8kqyv59
    q3rjf8kqyv59
    сегодня в 09:53
    Обиделся на что-то или чего он хотел показать этим? Немного уважения к соперникам надо иметь и с достоинством принимать поражение.
    3nsdsqxm6ncj
    3nsdsqxm6ncj
    сегодня в 09:53
    Это не черепашка , а гниляшка . Только при Моуриньо могли себе такое позволить футболисты Реала
    b45r9kje4krq
    b45r9kje4krq
    сегодня в 09:52
    Так вот как выглядит королевское поведение.... Жалкое зрелище....
    ka7u6cbacsdu
    ka7u6cbacsdu
    сегодня в 09:50
    Все же последний легендарный капитан Реала так и остался Рауль....
    p4mm2srq25ws
    p4mm2srq25ws
    сегодня в 09:48
    Я думал он черепашка, а не Сплинтер.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     