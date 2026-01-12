Мбаппе увел футболистов «Реала» с поля во время награждения «Барселоны»

1768192238

сегодня, 07:30

Французский нападающий мадридского «Реала» увел футболистов команды с поля во время награждения «Барселоны» Суперкубком Испании. Об этом сообщает газета Marca.

Встреча прошла в Саудовской Аравии и завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:2. После получения медали за второе место французский нападающий дал знак товарищам по команде покинуть поле и отправиться в раздевалку. Мбаппе вышел на замену на 76-й минуте и провел первый матч после травмы связок колена.

Суперкубок Испании проводится с 1982 года. Рекордсменом турнира по числу побед является «Барселона» (16). «Реал» занимает второе место по этому показателю с 13 титулами.