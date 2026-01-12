Мбаппе увел футболистов «Реала» с поля во время награждения «Барселоны»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе увел футболистов команды с поля во время награждения «Барселоны» Суперкубком Испании. Об этом сообщает газета Marca.
Встреча прошла в Саудовской Аравии и завершилась победой «Барселоны» со счетом 3:2. После получения медали за второе место французский нападающий дал знак товарищам по команде покинуть поле и отправиться в раздевалку. Мбаппе вышел на замену на 76-й минуте и провел первый матч после травмы связок колена.
Суперкубок Испании проводится с 1982 года. Рекордсменом турнира по числу побед является «Барселона» (16). «Реал» занимает второе место по этому показателю с 13 титулами.
Все игроки Реала собирались праздновать победу Барсы, а он против оказался и ещё других заставил не позориться.
А игроки Реала так хотели отпраздновать... наверное плакали в раздевалке и обиделись на Мбаппе.
Пусть бы Барса отплясывала, королевичи могли бы скромненько постоять. Команда ушла как толпа обиженных первоклашек, а не спортсмены.
Кста, многие здесь отметили, что это неуважение к сопернику...
Хотя и здесь давай разберём.
Боксёр после поединка подходит поздравляет соперника, тренерский штаб находится при награждении, а потом уходит с ринга. Победитель после этого радуется, даёт интервью.
Игроки Реала тоже поздравили Барсу, получили своё серебро, а потом ушли.
Это не их праздник.
Я всегда против Реала, но в данном случае мне их венить не в чем.
Многие отмечают неуважение к сопернику?
Скорее всего это из-за того, что Мбаппе первым сказал пойдём, сказал кто нибудь другой, то реакция била бы иной.
Ещё раз повторю, это праздник Барсы и то, что Реал не остался на плясках ничего здесь неуважительного нет.
Реал свой протокол на награждении выполнил и ушёл.
