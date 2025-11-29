Футболисты ЦСКА и «Спартака» проведут матчи в первый день 17-го тура РПЛ

1764363990

сегодня, 00:06

Программа 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Акрон» — «Пари Нижний Новгород», ЦСКА — «Оренбург», «Балтика» — «Спартак».

В заключительном матче дня московский «Спартак» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 19:30 мск. Калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ , набрав 29 очков в 16 матчах, у команды по-прежнему только одно поражение в этом сезоне чемпионата России. «Спартак» с 28 очками идет шестым. В первом круге «Балтика» в Москве разгромила «Спартак» со счетом 3:0, красно-белые доигрывали встречу вдевятером.

Для «Спартака» этот матч станет третьим после ухода серба Деяна Станковича с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен входивший в тренерский штаб Станковича Вадим Романов. Под его руководством «Спартак» обыграл ЦСКА в матче РПЛ (1:0) и оказался сильнее столичного «Локомотива» (3:2) в игре Фонбет — Кубка России. После дерби с ЦСКА генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал будущее Романова в клубе прекрасным. Сам Романов в ответ на вопрос, когда может определиться, останется ли он или нет, ответил: «Я вообще не думаю об этом».

«Спартак» подходит к матчу с серией из четырех побед во всех турнирах. У «Балтики» серия из пяти матчей без поражений во всех соревнованиях (две победы, три ничьи). Встречу рассудит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым. За «Спартак» из-за перебора желтых карточек не сыграет костариканский нападающий Манфред Угальде, в текущем сезоне он забил 6 мячей в 20 матчах.

О других матчах дня

Игровой день начнет матч между тольяттинским «Акроном» и «Пари НН». Встреча стартует в 14:00 мск. «Акрон» с 21 очком занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ . Нижегородцы с 8 очками располагаются на последней, 16-й позиции. В первом круге «Акрон» на выезде оказался сильнее со счетом 1:0. За тольяттинскую команду выступает лучший бомбардир чемпионатов России Артем Дзюба, в текущем сезоне форвард забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи в 14 матчах РПЛ .

Также в субботу ЦСКА дома сыграет с «Оренбургом», начало — 16:30 мск. Армейцы в случае победы могут подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ , после 16 туров они идут вторыми с 33 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Оренбуржцы с 12 очками располагаются на 14-й позиции. Матч первого круга между командами завершился вничью со счетом 0:0.

30 ноября тур продолжится четырьмя матчами, в этот день состоятся игры «Краснодар» — «Крылья Советов», «Ростов» — «Локомотив», «Ахмат» — «Динамо» и «Зенит» — «Рубин». 1 декабря пройдет матч «Сочи» — «Динамо» (Махачкала).