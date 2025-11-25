Четвертьфинал Кубка России в «пути регионов» стартует двумя матчами

1764018430

сегодня, 00:07

Четвертьфинальная стадия плей-офф Кубка России по футболу в «пути регионов» стартует во вторник двумя матчами первого этапа. В этот день состоятся игры «Торпедо» — «Балтика» и «Арсенал» (Тула) — «Рубин».

В первой встрече дня московское «Торпедо» на «Арене-Химки» встретится с калининградской «Балтикой». Матч начнется в 18:00 мск. «Балтика» заняла третье место в группе D «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )», в которой также выступали ЦСКА , «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». «Торпедо» стартовало в четвертом раунде «пути регионов», до плей-офф черно-белые победили «Кристалл-МЭЗТ» (3:1), «Велес» (3:0) и «Кубань-Холдинг» (1:1, 3:1 — по пенальти). Победитель пары «Торпедо» — «Балтика» во втором раунде 1/4 финала плей-офф «пути регионов» сыграет с проигравшим в паре 1/4 финала плей-офф «пути РПЛ » «Динамо» (Москва) — «Зенит». Первый матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:1 в пользу «Динамо», ответная игра пройдет 27 ноября на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:30 мск.

Также во вторник тульский «Арсенал» проведет домашний матч с казанским «Рубином», игра начнется в 20:30 мск. «Рубин» стал третьим в квартете А, в котором также выступали «Зенит», «Оренбург» и грозненский «Ахмат». «Арсенал» в «пути регионов» одолел нижегородскую «Волну» (3:0), «Сокол» (1:0) и «Факел» (3:2). Победитель этой пары во втором раунде 1/4 финала плей-офф «пути регионов» встретится с проигравшим в паре 1/4 финала плей-офф «пути РПЛ » «Спартак» — «Локомотив». Первая встреча на «Лукойл-Арене» завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-белых, ответная пройдет 26 ноября.

26 ноября «Нефтехимик» сыграет против «Ростова» в 1/4 финала плей-офф «пути регионов», матч начнется в 20:30 мск. Победитель этой пары на втором этапе сыграет с проигравшим в паре «пути РПЛ » между махачкалинским «Динамо» и ЦСКА . Первый матч в Махачкале завершился со счетом 1:0 в пользу динамовцев, ответная игра состоится 26 ноября в Москве. 27 ноября состоится встреча «Камаз» — «Крылья Советов» (18:00), победитель встретится с проигравшим в паре «пути РПЛ » «Оренбург» — «Краснодар». Первый матч завершился победой краснодарской команды со счетом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября.

О Кубке России

Кубок России разделен на «путь РПЛ » и «путь регионов». В «пути РПЛ » на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ » вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов». «Путь регионов» предполагает шесть раундов, в плей-офф «пути регионов» вышли четыре команды.

В плей-офф «пути РПЛ », за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после поражения.