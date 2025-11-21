Top.Mail.Ru
 
 
 
«В таких матчах можно сделать себе имя»: Титов — о матче «Спартака» и ЦСКА

сегодня, 10:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 16:45 Не начался

Матчи между московскими «Спартаком» и ЦСКА всегда проходят эмоционально, в таких играх футболист может сделать себе имя. Такое мнение высказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов.

Матч 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на «Лукойл-Арене» 22 ноября и начнется в 16:45 мск. У красно-белых из-за перебора желтых карточек не сыграет нападающий Пабло Солари, продолжает восстановление сербский защитник Срджан Бабич. В составе ЦСКА под вопросом участие в матче вратаря и капитана Игоря Акинфеева, защитника Мойзеса и полузащитника Маттеуса Алвеса.

В первом круге ЦСКА обыграл «Спартак» на своем поле со счетом 3:2. Тогда же травму получил Акинфеев. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Столько же у лидирующего «Краснодара», но ЦСКА уступает по дополнительным показателям. «Спартак» с 25 очками располагается на шестой позиции. Ранее пресс-служба красно-белых сообщила, что на матч с ЦСКА проданы все билеты. Для «Спартака» этот матч станет первым после ухода Деяна Станковича с поста главного тренера команды 11 ноября, вместо него исполняющим обязанности назначен Вадим Романов. В день игры в Москве ожидаются +2 градуса и мокрый снег.

Смена тренера должна помочь

Наконец-то будет аншлаг, еще приятнее, что это будет домашний матч. Мне кажется, что смена наставника всегда положительно влияет на команду. Не то, что был плохой, а пришел хороший. А сама ситуация в виде смены тренера может положительно повлиять на результат. Поэтому ожидания хорошие. Единственное, что беспокоит, наличие большого количества сборников, кто-то только прилетел, кто-то прилетит позже.

Специфика дерби

Такие матчи всегда эмоциональны, болельщики будут гнать свои команды вперед, особенно приятно играть на своем стадионе. Хотелось бы, чтобы развитие событий было таким, как в матче первого круга. Тогда «Спартак» пропустил три быстрых мяча, забил два, мог спасти матч в конце. Хотелось бы чего-то в этом духе, но в другую сторону. Чтобы это было без таких нервов, как у болельщиков ЦСКА в концовке игры.

«Спартаку» нужно набирать очки. Как я всегда говорил, в таких матчах можно сделать себе имя, болельщик запоминает все в таких больших матчах — дубль, хет-трик, если повезет, надолго остается в памяти. Мне кажется, что «Спартак» набрал ход, команда выиграла два последних матча по делу, было бы приятно, если бы мы говорили после игры, что «Спартак» тоже заслуженно победил.

ЦСКА более спокоен

ЦСКА идет на втором месте с таким же количеством очков, как у лидера «Краснодара». Не могу сказать, что армейцы будут фаворитами. Но у них есть запас прочности, даже если команда не выиграет, ничего страшного не будет. У «Спартака» ситуация иная, нужно побеждать в каждом матче, чтобы догонять лидеров. Поэтому больше мотивации и желания должно быть у футболистов красно-белых. Та линия атаки, которая создавала много голевых моментов и ситуаций в последних играх, должна выйти на первые роли. Также хотелось бы, чтобы нашелся лидер, который может вытащить такой матч.

Ключевые футболисты

У ЦСКА великолепная центральная ось, это Иван Обляков и Матвей Кисляк. В целом у армейцев есть русский костяк. «Спартак» же подходит в другой ситуации. Если не брать Наиля Умярова, то на первый план выходят Эсекьэль Барко, Маркиньос, Жедсон, Солари. В последних играх здорово смотрелся Ливай Гарсия, наконец-то он начал забивать, но за сборную в последней игре остался в запасе. Это не радует, может потерять игровой тонус, но есть и плюс в виде отдыха, сыграет с удвоенной энергией. Есть надежда на этих футболистов, за исключением Солари, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

Влияние Акинфеева

Только сам Игорь Акинфеев может принять решение по своему участию в матче. Он досконально знает свой организм, было немало травм, рисковать здоровьем не будет ни он, ни клуб. Что касается его участия, то его присутствие уже является большим плюсом. Это глыба для ЦСКА и российского футбола. Если сыграет Акинфеев, будет здорово, в свои 39 лет он еще в строю и показывает класс.

Запоминающееся дерби

После обидного поражения в 1998 году от ЦСКА со счетом 1:4 мы взяли убедительный реванш в следующем году. В 1999 году на стадионе «Динамо» мы победили армейцев со счетом 4:0. Отметил для себя, что обе команды играли на высочайших скоростях. Сколько раз выручил Александр Филимонов. Но было обилие голевых моментов, играли без центра поля. Поэтому желаю, чтобы в ближайшем матче команды сыграли так же, пусть будет забито много голов, чтобы порадовать болельщиков. Конечно, хочется, чтобы победил «Спартак».

