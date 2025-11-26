Акинфеев, Баринов и Тюкавин стали номинантами приза «За верность»

1764144572

сегодня, 11:09

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА , полузащитник столичного «Локомотива» и нападающий московского «Динамо» вошли в число номинантов приза «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова.

Также в число номинантов в категории «Российская премьер-лига ( РПЛ )» вошли Игорь Лещук («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Михаил Кержаков («Зенит»), Ризван Уциев («Ахмат»), Андрей Малых («Оренбург»), Хорен Байрамян («Ростов») и Сергей Петров («Краснодар»).

В категории «Первая лига» номинантами стали Ильнур Альшин («Факел»), Руслан Аюкин («Камаз»), Денис и Дмитрий Рахмановы (оба — «Волга»), Дмитрий Самойлов («Шинник»), Андрей Голубев, Марат Ситдиков (оба — «Нефтехимик»), Артем Мамин («Урал»). В категории «Вторая лига» на приз претендуют Даниил Зуев, Андрей Придюк, Евгений Тюкалов (все — «Амкар»), Владимир Бартасевич («Чертаново»), Дмитрий Лесников, Алексей Павлишин (оба — «Волгарь»), Иван Житников («Динамо», Барнаул), Андрей Пыркин («Череповец»), Аскер Делок («Дружба»), Александр Бем («Тюмень»).

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.