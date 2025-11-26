Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Юрий Сёмин стал номинантом приза «За верность» имени бывшего футболиста столичного «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «За вклад в российский футбол».
Также номинантами стали Гаджи Гаджиев, Анатолий Давыдов, Сергей Семак, Олег Романцев и Валерий Газзаев. В категории «За выдающиеся достижения в жизни» на приз претендуют Дмитрий Лебедев, Сергей Путилин, Эдуард Безуглов и Янис Шебут.
Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.
Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК «Дело» в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.
Что касается Сёмина, то его провалы в Киеве и в московском Динамо в 2006-м до сих пор в памяти. Но если в Киеве, он вылетел от скромной Браги и удрал в Москву, то с московским Динамо, всё могло закончиться значительно трагичнее- команда могла напрямую вылететь в ФНЛ...
Но не хочется портить человеку праздник и вспоминать о плохом. Если выбрали- значит так ему и быть.
Что касается Сёмина, то его провалы в Киеве и в московском Динамо в 2006-м до сих пор в памяти. Но если в Киеве, он вылетел от скромной Браги и удрал в Москву, то с московским Динамо, всё могло закончиться значительно трагичнее- команда могла напрямую вылететь в ФНЛ...
Но не хочется портить человеку праздник и вспоминать о плохом. Если выбрали- значит так ему и быть.