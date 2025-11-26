Сёмин стал номинантом приза «За верность»

1764148501

сегодня, 12:15

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России стал номинантом приза «За верность» имени бывшего футболиста столичного «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова в категории «За вклад в российский футбол».

Также номинантами стали Гаджи Гаджиев, Анатолий Давыдов, Сергей Семак, Олег Романцев и Валерий Газзаев. В категории «За выдающиеся достижения в жизни» на приз претендуют Дмитрий Лебедев, Сергей Путилин, Эдуард Безуглов и Янис Шебут.

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.