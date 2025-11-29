Лещенко считает, что «Динамо» в сезоне-2025/26 РПЛ будет в топ-6

1764407214

сегодня, 12:06

Московское «Динамо» по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги ( РПЛ ) должно быть в первой шестерке. Такое мнение в интервью высказал певец, народный артист РСФСР , болельщик «Динамо» Лев Лещенко.

После 16 матчей «Динамо» с 20 очками занимает девятое место.

«Я не доживу до этого (до чемпионства „Динамо“ — прим.), трудно сказать, но во всяком случае в этом году, я думаю, мы должны быть в шестерке. Я даже так предполагаю, что это будет шестое место, наверное. А в следующем году мы будем рассчитывать, 100 процентов, на призовое место, — сказал Лещенко. — Потому что коллектив хороший, технически оснащен, физически крепкий, хорошего уровня. Игроков просто надо объединить и придумать, в какой футбол они будут играть».

Лещенко надеется, что «Динамо» станет чемпионом. «Абсолютно [надеюсь]», — отметил он.