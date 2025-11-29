Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Лещенко считает, что «Динамо» в сезоне-2025/26 РПЛ будет в топ-6

сегодня, 12:06

Московское «Динамо» по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) должно быть в первой шестерке. Такое мнение в интервью высказал певец, народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко.

После 16 матчей «Динамо» с 20 очками занимает девятое место.

«Я не доживу до этого (до чемпионства „Динамо“ — прим.), трудно сказать, но во всяком случае в этом году, я думаю, мы должны быть в шестерке. Я даже так предполагаю, что это будет шестое место, наверное. А в следующем году мы будем рассчитывать, 100 процентов, на призовое место, — сказал Лещенко. — Потому что коллектив хороший, технически оснащен, физически крепкий, хорошего уровня. Игроков просто надо объединить и придумать, в какой футбол они будут играть».

Лещенко надеется, что «Динамо» станет чемпионом. «Абсолютно [надеюсь]», — отметил он.

Подписывайся в ВК
Все новости
Динамо М
Источник: itar-tass.com
Ролан Гусев заявил, что ощущает себя в «Динамо» в роли «пожарника»
Вчера, 16:37
Круговому важно быть частью ЦСКА не только на поле
Вчера, 14:45
Актер Баринов считает, что «Локомотиву» нельзя отпускать капитана Баринова
Вчера, 10:41
Футболист ЦСКА Алвес оценил шансы клуба на победу в Кубке России
Вчера, 08:00
Кармо: «В ЦСКА верят, что Алеррандро выиграет премию Пушкаша»
Вчера, 07:05
Расулов считает Гвардиолу идеальным тренером для «Динамо»
27 ноября
 
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:20
Только пожить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне ни тебее. ((
bm7xj5k3rcpx
bm7xj5k3rcpx
сегодня в 13:05
А могло бы бороться за медали, если бы Карпин не опустил команду на дно.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:00
Раз коллектив такой хороший значит Валера не вписался?
Capral
Capral
сегодня в 13:00
За последние несколько лет я не слышал ни одного интервью от знаменитых динамовцев прошлого, ну разве что, недавно, Пильгуй дал коротенькое интервью, ну и всё. А так- или Лещенко бред несёт, или Степашин бросается словом офицера, который, в принципе, к Динамо отношения не имеет. А лет 20 назад, и вовсе проговорился, что все годы болеет за Зенит... Что Лещенко может знать, тем более в таком возрасте, когда голова уже не варит. Другое дело, был настоящий болельщик Клуба В.Добрынин, Светлая Ему Память!!! Лещенко надеется на чемпионство? Блажен, кто верует...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 