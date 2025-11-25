Возглавлявшему сборную Дании на ЧМ-2018 Харейде диагностировали рак мозга

1764052644

сегодня, 09:37

Бывшему главному тренеру сборной Дании по футболу норвежцу Оге Харейде диагностировали рак мозга. Об этом телеканалу NRK сообщил его сын Бендик Харейде.

Харейде прошел шестинедельный курс лучевой терапии. Сейчас он проходит курс химиотерапии, принимая лекарства.

«Это стало шоком для всех нас, — сказал Бендик Харейде. — Он может говорить, но у него есть проблемы с речью. Это результат сочетания болезни и лекарств».

Харейде 72 года. В качестве футболиста он выступал за норвежские «Хёдд» и «Мольде», а также за английские «Норвич» и «Манчестер Сити». Тренерскую карьеру норвежец начал в 1985 году в «Мольде», который под его руководством выиграл кубок страны (1994). Позднее работал в шведских «Хельсингборге», «Эргрюте» и «Мальмё», норвежских «Русенборге» и «Викинге», а также в датском «Брондбю». В разные годы возглавлял сборные Норвегии, Дании и Исландии, которая стала последним местом его работы. Тренерскую карьеру завершил в 2024 году.

Становился чемпионом Швеции с «Хельсингборгом» (1999) и «Мальмё» (2014), выиграл чемпионат Дании с «Брондбю» (2002), а также завоевал золотые медали чемпионата Норвегии с «Русенборгом» (2003). Вместе с «Хельсингборгом» победил в кубке страны (1998), привел к победе в национальном кубке «Русенборг» (2003), а вместе с «Мальмё» также завоевал Суперкубок Швеции (2014). В сезоне-2014/15 «Мальмё» впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Харейде является единственным тренером, выигравшим чемпионаты Швеции, Норвегии и Дании.

Под его руководством сборная Дании сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2018 года. На турнире в России футболисты сборной Дании заняли второе место в группе, уступив первую строчку будущим победителям соревнования команде Франции. В 1/8 финала датчане проиграли хорватам (1:1, 2:3 — после серии пенальти).