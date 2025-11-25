Top.Mail.Ru
 
 
 
Вратарь «Реала» Куртуа пропустит матч ЛЧ с «Олимпиакосом» из-за вируса

сегодня, 13:09
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 23:00 Не начался

Вратарь испанского футбольного клуба «Реал» Тибо Куртуа пропустит матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» из-за вирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Встреча пройдет 26 ноября в Греции.

«После сегодняшнего осмотра медицинской службой мадридского „Реала“ у Тибо Куртуа была диагностирована вирусная желудочно-кишечная инфекция. Он пропустит поездку в Грецию. Куртуа будет находиться под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.

Куртуа 33 года. Он выступает за «Реал» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за мадридский клуб 23 матча в различных турнирах, в которых 10 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с испанской командой бельгиец дважды победил в Лиге чемпионов.

«Реал» занимает 7-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 9 очков. «Олимпиакос» располагается на 31-й позиции с 2 очками.

Drosmo
Drosmo
сегодня в 14:30
Ты глянь какие нежные... Пачку активированного угля перед матчем закинул, и вперёд на поле. Ну и тазик возле ворот поставить, так, на всякий случай...
