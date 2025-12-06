Дзюба считает абсурдным удаление игрока «Акрона» в матче с «Зенитом»

1765050540

06 декабря 2025, 22:49

Удаление защитника тольяттинского футбольного клуба «Акрон» в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с петербургским «Зенитом» было абсурдным. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Акрона» .

Неделчару был удален на 14-й минуте игры. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.

«Удаление абсурдное. Человек маленького роста подлезает, локоть даже не согнут», — сказал Дзюба.