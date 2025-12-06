Top.Mail.Ru
Дзюба считает абсурдным удаление игрока «Акрона» в матче с «Зенитом»

06 декабря 2025, 22:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Удаление защитника тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Йонуца Неделчару в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» было абсурдным. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.

Неделчару был удален на 14-й минуте игры. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.

«Удаление абсурдное. Человек маленького роста подлезает, локоть даже не согнут», — сказал Дзюба.

«Акрон» с 21 очком занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в таблице, набрав 39 очков.

Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 декабря в 13:46
Хорошей команде (как Балтике) удаление не мешает выигрывать...
А говорить про судейство после проигранного матча - воду в ступе толочь....
альсато
альсато
07 декабря в 12:06
твое дело-играть, а не пи...ть в микрофон))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
07 декабря в 11:21
А Нино тоже маленький, которого ты с локтя уработал?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 декабря в 11:04
"Удаление абсурдное. Человек маленького роста подлезает, локоть даже не согнут",— сказал Дзюба.(с)
Вывод: даёшь гномообразный Зенит (ну или педрообразный)! Тогда подлезать будут все полевые игроки))).
Capral
Capral
07 декабря в 10:29, ред.
Не, ну 74ла смешной конечно. А как он думал Зенит собирается выигрывать?
Parma1972
Parma1972
07 декабря в 08:24
Абсурд это принимать во внимание слова этого индивида
Bad Listener
Bad Listener
07 декабря в 08:10, ред.
Никакого абсурда, всё пр делу, юбилей же.
Продуманный Артём человек, ещё карьеру футболиста не закончил, а уже Ловчева в студии Матч ТВ подсиживать пытается
Гость
