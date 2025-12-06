Дзюба считает абсурдным удаление игрока «Акрона» в матче с «Зенитом»

Удаление защитника тольяттинского футбольного клуба «Акрон» Йонуца Неделчару в матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» было абсурдным. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба.
Неделчару был удален на 14-й минуте игры. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.
«Удаление абсурдное. Человек маленького роста подлезает, локоть даже не согнут», — сказал Дзюба.
«Акрон» с 21 очком занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» лидирует в таблице, набрав 39 очков.
А говорить про судейство после проигранного матча - воду в ступе толочь....
Вывод: даёшь гномообразный Зенит (ну или педрообразный)! Тогда подлезать будут все полевые игроки))).
Продуманный Артём человек, ещё карьеру футболиста не закончил, а уже Ловчева в студии Матч ТВ подсиживать пытается
