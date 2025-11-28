«Барселона» подверглась критике за сотрудничество с криптопроектом ZKP

1764327376

сегодня, 13:56

Испанский футбольный клуб «Барселона» подвергся критике за заключение партнерского соглашения с малоизвестным криптовалютным стартапом Zero-Knowledge Proof (ZKP), зарегистрированным в Самоа. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Газета пишет, что такое сотрудничество может подтолкнуть фанатов «Барселоны» к покупке криптомонет, которые могут легко обесцениться. В рамках сотрудничества ZKP сможет продвигать свои услуги через цифровые каналы футбольного клуба.

С этим мнением солидарен бывший член совета директоров «Барселоны» Шавьер Вилажоана. По его словам, сотрудничество с малоизвестным стартапом свидетельствует об «отчаянном» финансовом положении клуба. Каталонский клуб, в свою очередь, заявил, что не имеет «никакого отношения» к токену ZKP и не несет «никакой ответственности» за его выпуск.

Ранее другие футбольные клубы заключали сделки с криптовалютными стартапами. Итальянские «Интер», «Рома», английский «Челси» и испанский «Атлетико» заключали подобные сделки, однако заканчивали их досрочно из-за того, что криптовалютные компании не смогли вовремя произвести платежи.