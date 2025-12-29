Дембеле признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Award

1766992962

29 декабря 2025, 10:22

В воскресенье вечером состоялась церемония вручения наград от Globe Soccer Award.

Лучшим игроком 2025 года был признан форвард ПСЖ . Лучшим тренером стал наставник парижан Луис Энрике. Президент ПСЖ признан лучшим директором футбольного клуба, а спортивный директор парижской команды получил приз в своей номинации.

Форвард «Барселоны» был признан лучшим игроком испанской Ла Лиги, а другой нападающий «Барсы» стал обладателем приза имени Диего Марадоны как самый яркий игрок. Лучшим агентом назван португалец .