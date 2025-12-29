Дембеле признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Award

В воскресенье вечером состоялась церемония вручения наград от Globe Soccer Award.
Лучшим игроком 2025 года был признан форвард ПСЖ Усман Дембеле. Лучшим тренером стал наставник парижан Луис Энрике. Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи признан лучшим директором футбольного клуба, а спортивный директор парижской команды Луиш Кампуш получил приз в своей номинации.
Форвард «Барселоны» Рафинья был признан лучшим игроком испанской Ла Лиги, а другой нападающий «Барсы» Ламин Ямаль стал обладателем приза имени Диего Марадоны как самый яркий игрок. Лучшим агентом назван португалец Жорже Мендеш.
Лучшим клубом назван ПСЖ, лучшей национальной сборной — Португалия.