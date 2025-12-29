Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2025/2026

Дембеле признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Award

29 декабря 2025, 10:22

В воскресенье вечером состоялась церемония вручения наград от Globe Soccer Award.

Лучшим игроком 2025 года был признан форвард ПСЖ Усман Дембеле. Лучшим тренером стал наставник парижан Луис Энрике. Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи признан лучшим директором футбольного клуба, а спортивный директор парижской команды Луиш Кампуш получил приз в своей номинации.

Форвард «Барселоны» Рафинья был признан лучшим игроком испанской Ла Лиги, а другой нападающий «Барсы» Ламин Ямаль стал обладателем приза имени Диего Марадоны как самый яркий игрок. Лучшим агентом назван португалец Жорже Мендеш.

Лучшим клубом назван ПСЖ, лучшей национальной сборной — Португалия.

Подписывайся в ВК
Все новости
Роналду получил приз как лучший игрок Ближнего Востока
29 декабря 2025 Фото
Сперцян опередил Мхитаряна в борьбе за звание лучшего игрока Армении
26 декабря 2025
Le Parisien признала Сафонова лучшим игроком месяца в ПСЖ
24 декабря 2025
Доннарумма — лучший вратарь 2025 года по версии IFFHS
19 декабря 2025
ОфициальноФИФА присудила двум сборным 3-е место на Кубке арабских наций из-за дождя
19 декабря 2025
ОфициальноАлексея Миранчука признали автором лучшего гола «Атланты» в сезоне
18 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Nenash
Nenash
29 декабря 2025 в 12:57
Оказывается на сайте этой недопремии все голосуют анонимно и можно купить пакеты голосов за деньги. 100 голосов - 10$, 1000 - 25$.. Мендеш и Ко делают деньги из воздуха. Зато все довольны, а ЗМ - это фейк.. 😄🤣
Alex_67
Alex_67
29 декабря 2025 в 12:27
Усман лучший? Я это принимаю, но с натяжкой. Почему, чтобы стать лучшим, нужно обязательно выигрывать Лигу чемпионов? Это уже как правило. Может пора отойти от верховенства такой логики?
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
29 декабря 2025 в 12:23
Приветствую Виктор! Наверное поэтому
CCCP1922
CCCP1922
29 декабря 2025 в 12:18
У них, как и у нас, особо не думали на названием номинаций. Главное, что их много... Лично меня порадовало признание Рафиньи лучшим игроком Ла Лиги — хоть что-то и ему досталось.... Настоящее значение этого человека оценят только тогда, когда бразилец уйдёт из Барселоны. Так будет...
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
29 декабря 2025 в 12:11
Приветствую, Володя!!!
Они выиграли ЛН, возможно поэтому...)))
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
29 декабря 2025 в 12:09
Дык трудяги всегда оставались в тени. Так что все логично, но не справедливо!
sv_1969
sv_1969
29 декабря 2025 в 12:06
А сборная Португалии почему лучшая то? Может я чего пропустил?
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
29 декабря 2025 в 11:59
Добрый день!!! Интер конечно достоин уважения, но если разобрать по пунктам, то не всё так идеально было в игре итальянцев. Индзаги идеально сыграл против Флика, потому что фликовские оф.ловушки еще до игр с Интером стали всем очевидные, а Интер, фактически на этом и сыграл. И если помните, перед игрой, мы разбирали этот момент...

Но в играх с обескровленной Баварией итальянцам откровенно повезло. Ну а в финале, Интер просто был раздавлен французами, и как мне показалось, итальянцы перегорели еще перед игрой, а если предельно откровенно- испугались. Индзаги- более чем достойный тренер, но к финалу, он не был готов.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (комментарий удален) (раскрыть)
29 декабря 2025 в 11:54
Здравствуйте. Исправили.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
29 декабря 2025 в 11:47, ред.
ничего удивительного)))
премия Globe Soccer Awards была учреждена футбольным агентом Жорже Мендешем (тогда был агентом Криштиану Роналду) совместно с итальянскими бизнесменами Риккардо Силвой и Томмазо Бендони.
и прямо сейчас Жорже Мендеш вручает эту премию Жорже Мендешу как лучшему агенту)))
КР7 получил премию как лучший футболист Азии.
а сб. Португалия лучшая сборная в мире.
однады Аль Наср выиграет АЛЧ, и тогда клуб будет назван лучшим футбольным клубом...
еще бы наградить лучшего массажиста, тренера по физподготовке, повара и т. д.
странно, что премию не получает лучший фанат Кришитану Роналду.
Bad Listener
Bad Listener
29 декабря 2025 в 11:40, ред.
У них только ПСЖ и Барселона существуют? Вот по сути своей кроме провальнейшего финала ЛЧ в прошлом сезоне самое большое уважение вызвал у меня миланский Интер. Своей зрелостью и твёрдым характером, такими редкими для нынешнего времени. Но трудяги оказались не у дел во всех турнирах и на задворках истории по ходу. "Какой Интер? Не, не слышали!"
shlomo2
shlomo2
29 декабря 2025 в 11:26
Дембеле подсуетился, пока весь мир сравнивал двух GOATов....:))))
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 11:24, ред.
Мне единственное, что непонятно, что значит признан лучшим игроком? Лучший игрок- лучший во всем- в атаке, в центре поля, в обороне, и тд. А разве можно Дембеле таковым назвать? Я не очень уверен, что он лучший даже на своей позиции, потому что, на мой взгляд, Рафик сыграл ярче и острей. Ямаль вообще провел шедевральный сезон. Неужели, только за победу в ЛЧ присуждается этот приз? Где же объективность? Тем более, на КЧМ Дембель не играл, если не ошибаюсь. И даже в недавнем Межконтинентальной кубке вышел на замену. Так чем же он лучше остальных?
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 11:00
байкал.

Прикинь, даже хитрож...й агент грузина, купивший Хвичке лучшего игрока Серии А, в этот раз пролетел хуже фанеры...
25процентный клоун
25процентный клоун
29 декабря 2025 в 10:59
Лучшим был Хвича
Байкал-38
Байкал-38
29 декабря 2025 в 10:49
В самой коррумпированной премии в мире в наминации "лучший агент" в очередной раз (13 побед из 15), победил её основатель Жорже Мендеш!!!
Браво Мендеш, так держать "лучший" агент всех времён и народов!!!
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 10:37
А где номер 12? Опять мимо кассы, и так, всегда...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 