Сперцян опередил Мхитаряна в борьбе за звание лучшего игрока Армении

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом Армении в 2025 году.
Игрок «быков» одержал победу в номинации во второй раз, набрав 17 очков в голосовании, тем самым обойдя Генриха Мхитаряна (8).
Предыдущий раз Сперцян побеждал в 2022 году.
крепче!!! Здесь несколько другой вариант, возрастной коньяк начал
выдыхаться, тогда как молодой обретать силу! Так выпьем за двух
прекрасных футболистов,других пока в Армении нет...!!! Где то в
Сан Себастьяне всплакнул Арсен.....!
