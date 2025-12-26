Top.Mail.Ru
Сперцян опередил Мхитаряна в борьбе за звание лучшего игрока Армении

вчера, 22:44

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим футболистом Армении в 2025 году.

Игрок «быков» одержал победу в номинации во второй раз, набрав 17 очков в голосовании, тем самым обойдя Генриха Мхитаряна (8).

Предыдущий раз Сперцян побеждал в 2022 году.

shur
shur
вчера в 23:34
...обычно в Армении чем больше возраст коньяка тем он ароматнее и
крепче!!! Здесь несколько другой вариант, возрастной коньяк начал
выдыхаться, тогда как молодой обретать силу! Так выпьем за двух
прекрасных футболистов,других пока в Армении нет...!!! Где то в
Сан Себастьяне всплакнул Арсен.....!
Capral
Capral
вчера в 23:03
Эдя- красавчик, ой молодец какой!!!!!!! Давай, парень, дерзай, смело двигайся вперед на встречу своему прекрасному будущему!!!!!!! Твою недавнюю игру против ЦСКА до сих пор не могу забыть- ты был ЛУЧШИЙ!!!!!!! Вот только стабильности тебе побольше и всё будет отлично!!! Рад за тебя, Эдик, и продолжаю за тебя болеть!!!!!!! Ты- футбольный аристократ, а твой футбол элитный!!!!!!!
Slepowron
Slepowron
вчера в 22:53
Это уже для всех очевидный факт. Генриху всё-таки 36 уже
