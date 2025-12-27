Top.Mail.Ru
«Астон Вилла» впервые с 1914 года выиграла 11 матчей подряд

вчера, 22:56

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» впервые с 1914 года одержал 11 побед подряд и повторил клубный рекорд по этому показателю.

В субботу в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии команда из Бирмингема обыграла лондонский «Челси» (2:1).

Последний раз «Астон Вилла» выигрывала 11 матчей подряд в 1914 году. Ранее такое происходило в 1897 году.

«Астон Вилла» под руководством бывшего главного тренера московского «Спартака» Унаи Эмери одержала 8 побед в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.

В таблице чемпионата Англии «Астон Вилла» занимает 3-е место, набрав 39 очков. В следующем туре команда из Бирмингема на выезде сыграет с лидером премьер-лиги «Арсеналом» (42 очка).

Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:55
12 выигранный матч, будет ценнейшим подарком к Новому году и не только, если конечно АВ удастся одержать победу...
ABir
ABir
сегодня в 00:24
При этом бирмингемцы крушат лидеров АПЛ, и не факт , что канонирам в следующем туре придется легко
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:48
Даже у Артеты поджилки затряслись наверное. Ну кстати с такими кризисными соперниками можно и АПЛ взять попробовать. Но тут симпатии прям и к Арсеналу и к Вилле так что даже не знаю что бы предпочёл лично я. Арсенал уже давно ждёт, но Вилла выскочки, люблю выскочек.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:39
АВ конечно прут как танк! А старт был никакой!
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:36
Следующий матч с Арсеналом тяжко будет канонирам , хороший ход набрала команда Эмери. Автоголы могут не случиться в матче Ав.
Capral
Capral
вчера в 23:19
Ого, как давно. В период Первой Мировой, в Англии, тоже в футбол играли?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:17
Тренеришка набрался опыта в Спартаке, особенно в матчах против зенита. И щас там всех разрывает)?
