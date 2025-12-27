«Астон Вилла» впервые с 1914 года выиграла 11 матчей подряд

1766865407

вчера, 22:56

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» впервые с 1914 года одержал 11 побед подряд и повторил клубный рекорд по этому показателю.

В субботу в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии команда из Бирмингема обыграла лондонский «Челси» (2:1).

Последний раз «Астон Вилла» выигрывала 11 матчей подряд в 1914 году. Ранее такое происходило в 1897 году.

«Астон Вилла» под руководством бывшего главного тренера московского «Спартака» Унаи Эмери одержала 8 побед в чемпионате Англии и 3 в Лиге Европы.

В таблице чемпионата Англии «Астон Вилла» занимает 3-е место, набрав 39 очков. В следующем туре команда из Бирмингема на выезде сыграет с лидером премьер-лиги «Арсеналом» (42 очка).