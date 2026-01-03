Карседо должен возглавить «Спартак» на следующей неделе

На следующей неделе главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карседо должен прилететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком».
Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».
Более 20-ти лет "эффективного администрирования" Шпециалистов ОКОЛОлукойловских (Червяк) и лукойловских, которым всё по хрен кроме распиленного бабла - это они так, заседая в совете директоров Спартака, "управленческий опыт приобретают" - для меня ЛИЧНО что-то да значит...
Я так понял, что руководство Спартака не наигралось в "вертикальный футбол", который предлагает ентот Карседо и коим перед своим приходом ранее щедро ЗАКАРМЛИВАЛИ и совет директоров, и болел тедескин и рыжий прохиндей*???
Ну, раз не наигралось, то пусть себе резвятся... "Проводят эксперимент"...
