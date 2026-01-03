Top.Mail.Ru
Карседо должен возглавить «Спартак» на следующей неделе

вчера, 12:59

На следующей неделе главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карседо должен прилететь в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 00:59, ред.
)))))))))))))))))))))))))))))))
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:59, ред.
!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:58, ред.
А по мне интересный вариант. На безрыбье и рак щука как говорится. А кто щас пойдёт в какую то РПЛ в какой то Спартак работать? Наши незрелые слабохарактерные детишки? У этого хоть взгляд серьёзный и не потерянный. Конечно понятно что сейчас мало что можно сказать, если только найти матч где Пафос сыграл паршиво даже относительно своего уровня и послушать пресс-конференцию. Но это если кто и должен заниматься то точно не те кто ничего не решает. Хотелось бы выяснить ещё а кто конкретно его нашёл, если Какахигао то нет у меня доверия к этому человеку после трансфера Левая.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:48
Добрый вечер !!!
Всех с наступившим 2026-м годом !!!!!

Немного обескуражен очередным выбором руководства Спартака....
Народная команда....наипопулярнейший клуб...и опять....
Как то даже в сравнении не сходится....
История Спартака и История некоего Карседо, как Тренера...

Тут были высказывания в пользу того же Юрана....
Почему бы и нет.....и адаптированный...и свой....и опыта работы главным поболее...
Соглашусь с теми кто против предоставления площадки для опытов и курсов повышения квалификации для забугорных тренеров....
Понятно что если 15 сезонов менять Абаскалей на Корсед то кому то может и фортанёт....но правильно ли это....вот так лотерейно относиться к данному поиску тренера...
Судя по отзывам болельщиков....радости от приглашения импортных философов - мало.....
И почему руководство игнорирует мнение огромной армии болельщиков - непонятно....
Лично мне было бы интересней понаблюдать за работой условного , борзого, амбициозного Юрана.....чем наблюдать очередное "расстаемся с испанским специалистом по обоюдному соглашению сторон".....
Почему отечественные специалисты не получают даже шанс???

Если у нас чемпионят Романцев 8 раз...Семак 6 раз....Газзаев 4 раза...Слуцкий и Сёмин по 3 раза....
И ни один иностранец не чемпионил более 2-х раз...

То смысл брать иностранца ???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:34
А российских тренеров совсем не осталось ?
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:07
Спасибо!!! Буду иметь ввиду!!!)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:47
Привет, Витя!
И тебя с Новым 2026-м годом.
Тоже главное пожелание тебе в Новом Году - крепкого здоровья.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:26, ред.
Володя, Приветище!!!
С Новым Годом!!! Как это не банально, но прежде всего- ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ и еще раз ЗДОРОВЬЯ, всё остальное- приложится, с личными пожеланиями!!!!!!!
Шустер еще и поваров своих в Шахтер привёз и всё равно, ничего не добился серьезного...
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 18:21, ред.
Приветствую, Герман!!!
Дружище- с Новым Годом!!! ЗДОРОВЬЯ, радости и исполнения всех желаний не только в этом году, но и в последующих!!!!!!!
Бесков, как известно, в родном Динамо два своих главных турнира проиграл, но зато, как поднял Спартак!!! И это при том, что как игрок, Бесков, всю свою сознательную жизнь боролся на футбольном поле против извечного соперника Спартака...
Величайший тренер, Величайший и Неповторимый стратег, который, не будучи по крови спартаковцем, проникся спартаковской идеей!!! Те, кто видели футбол Спартака при Бескове- никогда его не забудут!!!
derrik2000
derrik2000 ответ batog (раскрыть)
вчера в 18:15
"Юран."

"Бывший тренер команд Мир РПЛ Сергей Юран поделился мнением о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

Сообщалось, что испанский специалист возглавит красно-белых на следующей неделе.

«Спартак» наступает на те же грабли, назначая Карседо главным тренером. Во-первых, успехи испанца в чемпионате Кипра еще ни о чем не говорят.

Во-вторых, иностранным специалистам сложно в России, потому что они не понимают специфику зимних тренировочных сборов. Я уже приводил в пример слова немца Бернда Шустера, который, когда тренировал донецкий «Шахтер», заявил, что не знает, как готовить команду три месяца.

Ну, а если мы выбираем иностранцев, тогда давайте играть без перерыва, как в Европе», – сказал Юран."
batog
batog ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 18:03
Юран.
ABir
ABir ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:03
Наверное для Хуана это конечно успехи, но чемпионат Кипра - это уровень примерно ФНЛ.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ABir (раскрыть)
вчера в 17:54
Его успехи в Пафосе.
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:53
Поддержу Вас, Виктор - великий Бесков не был "своим" по крови", но стал своим по масштабу! Разговоры же о Карседо выглядят логично на бумаге — богатый бэкграунд, школа Эмери, европейский опыт. Но мы уже не раз видели, как «помощник большого тренера» не превращается в самостоятельную фигуру. Для клуба с таким давлением и ожиданиями нужен не только метод, но и вес личности. Пока Карседо — тёмная лошадка, и сомнение здесь оправдано.
Спартаку же, на мой взгляд, нужен не идеальный резюме, а тренер с характером, совпадающим с ДНК команды.
adekvat
adekvat
вчера в 17:46
Через два месяца, Спартак отправил в отставку главного тренера, возможно к тому времени это будет уже и Кайседо, а его сменщик.
ABir
ABir ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:36
Какое же?
shur
shur
вчера в 17:18
...ну что же,красный цвет ему идёт, осталось немного белого добавить! Ребятушки, с магазином "Красное&Белое" не путать!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ABir (раскрыть)
вчера в 17:18
Другое толковое есть.
ABir
ABir
вчера в 17:13
Ключевое словосочетание в заслугах нового тренера - работа в штабе Унаи Эмери, больше ничего топового нет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:02
Доброго дня, Ваш приз прибыл, можете забрать сегодня или в другой день.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:59, ред.
Вот мне, напрмер, уже как-то всё равно, кто будет на должности главного тренера.
Более 20-ти лет "эффективного администрирования" Шпециалистов ОКОЛОлукойловских (Червяк) и лукойловских, которым всё по хрен кроме распиленного бабла - это они так, заседая в совете директоров Спартака, "управленческий опыт приобретают" - для меня ЛИЧНО что-то да значит...

Я так понял, что руководство Спартака не наигралось в "вертикальный футбол", который предлагает ентот Карседо и коим перед своим приходом ранее щедро ЗАКАРМЛИВАЛИ и совет директоров, и болел тедескин и рыжий прохиндей*???
Ну, раз не наигралось, то пусть себе резвятся... "Проводят эксперимент"...
shlomo
shlomo
вчера в 16:18
Тип еще не прилетел, тут уже негатив. Вой ветеранов, Мостового и прочих доброжелателей с Матч тв. Сожрут еще быстрее Станковича 100%. В таком напряжении давать результат да еще и в спартаковском хаосе просто нереально...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:01
Пока отношусь с большой настороженностью (как впрочим относился бы и к другим назначениям ) - ну а там посмотрим...
Шуня771
Шуня771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:51
Газпром на рулёжке!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:42
Карседо не успел начать работу, как ему клуб своих людей всовывают.
пишут, что Романов войдет в состав штаба Карседо.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:28
Суркис никого отпускать не хочет. У клуба денег нет, а он в позу стал и для него главное- не проиграть Шахтеру, и хоть трава расти!!!
sh36fm2m3dt9
sh36fm2m3dt9 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:26
Наверняка ваши любимые игроки Панов и Быстров.
lotsman
lotsman ответ em55a8krj8j8 (раскрыть)
вчера в 15:24
У меня много друзей, спартаковских болельщиков.
em55a8krj8j8
em55a8krj8j8 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:21
Вы так переживаете за спартак, похвально!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:21
И это опровергает предположение, что иностранный тренер московского Спартака прямо должен быть весьма высокого уровня минимум, а то и вообще мировой топ - все четверо упомянутые скорее крепкие середняки и достаточно хорошие тренеры, например у Доменико Тедеско был посредственный период со сборной Бельгии, а у Массимо Карреры вообще путь тренера не сложился после спартаковского периода.
