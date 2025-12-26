В «Ахмате» заявили, что Черчесов продолжит работу в клубе

1766779855

Главный тренер «Ахмата» не имел предложений от других футбольных клубов и не покинет грозненскую команду. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо», позднее команду возглавил Ролан Гусев.

«Станислав Саламович не невеста, чтобы его куда-то сватали. Он разве сам заявлял, что куда-то уйдет? Нет, остается в клубе, как и планировалось. Не было ни одного предложения. Разговоры только в блогосфере», — сказал Айдамиров.