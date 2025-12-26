Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов не имел предложений от других футбольных клубов и не покинет грозненскую команду. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Динамо», позднее команду возглавил Ролан Гусев.
«Станислав Саламович не невеста, чтобы его куда-то сватали. Он разве сам заявлял, что куда-то уйдет? Нет, остается в клубе, как и планировалось. Не было ни одного предложения. Разговоры только в блогосфере», — сказал Айдамиров.
Черчесов возглавил «Ахмат» после третьего тура текущего сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ахмат» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 18 туров. В Фонбет — Кубке России грозненская команда завершила выступление на групповом этапе «пути РПЛ», заняв четвертое место в квартете A.
и теперь возвращаются в прежние времена 20 летней давности
когда совет старейшин генералов ничего не понимающие в футболе рулили клубом.
теперь банкиры решают.
Черчесову лучше работать в Грозном.
и теперь возвращаются в прежние времена 20 летней давности
когда совет старейшин генералов ничего не понимающие в футболе рулили клубом.
теперь банкиры решают.
Черчесову лучше работать в Грозном.