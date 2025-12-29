Top.Mail.Ru
Мостовой пока не знает, возглавит ли он «Броук Бойз»

29 декабря 2025, 11:37

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой пока не принял решения о том, чтобы возглавить медиафутбольный клуб «Броук Бойз».

Ранее Мостовой сообщил, что готов принять участие в турнире «Напике» в качестве главного тренера любительского клуба.

«Не могу подтвердить назначение главным тренером „Броуков“. Пока что думаю и присматриваюсь», — сказал Мостовой.

Мостовому 57 лет, в марте 2025 года он получил тренерскую лицензию. Во время обучения Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».

В разные годы Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил 10 голов. Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.

CCCP1922
CCCP1922
29 декабря 2025 в 14:19
А Мостовому, лишь бы говорили о нём... Хоть что-нибудь, но говорили! Какой из него тренер?
Байкал-38
Байкал-38
29 декабря 2025 в 13:34, ред.
Клуб медиалиги... вы серьёзно?
Уровень Мостового это Спартак, ну или наоборот, кому как нравится.
Спартак должен тренировать свой спартаковец, Мостовой отличный вариант.
Смотришь на Спартак, на Мостового и понимаешь, они созданы друг для друга.
112910415
112910415
29 декабря 2025 в 13:19
экспертом-то сильно лучше !
Варвар7
Варвар7
29 декабря 2025 в 13:10
"Пока что думаю и присматриваюсь" - правильно Сашок не надо "с бухты - барахты" , надо оценить все плюсы и минусы , возможные риски . Можно вообще начать со стажировки , для того что б присматрется - лучший способ . А то не порядок получается уже не один раз стажировку проходил , а в Медиалиге ещё нет. А стажировка - твой конёк! )))
Rupertt
Rupertt
29 декабря 2025 в 12:58
Новость, конечно, любопытная, но пока больше похоже на разговоры, чем на реальное назначение. Мостовой — фигура легендарная, спору нет. Для многих он вообще символ эпохи: Испания, «Сельта», харизма, прямота. Но одно дело — большая карьера игрока, и совсем другое — тренерская работа, даже в медиафутболе.
Capral
Capral
29 декабря 2025 в 12:52
Боюсь не хватит Моста на всё- и тренировать и троллить. Надо что то одно выбрать.
Bad Listener
Bad Listener
29 декабря 2025 в 12:37, ред.
Ну конечно лучший способ не узнать что ты хреновый тренер это никогда не работать тренером. Мы давно уже стратегию самообмана Мостового поняли. Хотя у Саши прекрасно получается не узнавать что он хреновый эксперт будучи при этом экспертом, так что возможно избегание это излишняя мера. Хотя да, всё таки в тренерском деле есть конкретный результат и это будет сильно резать глаз. Нужно будет учиться у лучших типа Станковича или Романова как игнорировать очевидные факты.
