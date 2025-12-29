Мостовой пока не знает, возглавит ли он «Броук Бойз»

1766997455

29 декабря 2025, 11:37

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» пока не принял решения о том, чтобы возглавить медиафутбольный клуб «Броук Бойз».

Ранее Мостовой сообщил, что готов принять участие в турнире «Напике» в качестве главного тренера любительского клуба.

«Не могу подтвердить назначение главным тренером „Броуков“. Пока что думаю и присматриваюсь», — сказал Мостовой.

Мостовому 57 лет, в марте 2025 года он получил тренерскую лицензию. Во время обучения Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».