Мостовой пока не знает, возглавит ли он «Броук Бойз»

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой пока не принял решения о том, чтобы возглавить медиафутбольный клуб «Броук Бойз».
Ранее Мостовой сообщил, что готов принять участие в турнире «Напике» в качестве главного тренера любительского клуба.
«Не могу подтвердить назначение главным тренером „Броуков“. Пока что думаю и присматриваюсь», — сказал Мостовой.
Мостовому 57 лет, в марте 2025 года он получил тренерскую лицензию. Во время обучения Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».
В разные годы Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил 10 голов. Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.