В «Балтике» заявили, что Талалаеву не подходит вариант со «Спартаком»

вчера, 13:55

Главному тренеру калининградского футбольного клуба «Балтика» будет сложно работать в московском «Спартаке» из-за структуры управления, в которой нет четкой иерархии. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Талалаев может возглавить «Спартак».

«Не уверен, что „Спартак“ для Андрея Викторовича сейчас подходящий вариант. Думаю, он и сам это понимает: уйдя туда, он, скорее всего, проработает полсезона или максимум сезон. Там в целом сложно работать с точки зрения структуры управления. В „Балтике“ ему комфортно. Здесь четкая иерархия: понятно, у кого что спрашивать, кто за что отвечает, от кого зависят решения», — сказал Мясников.

Талалаеву 53 года, он возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне калининградская команда под его руководством стала победителем второго по силе дивизиона чемпионата России и вышла в Российскую премьер-лигу ( РПЛ ). Ранее в элитном дивизионе Талалаев руководил нижегородской «Волгой», подмосковными «Химками», самарскими «Крыльями Советов», грозненским «Ахматом», московским «Торпедо», а также исполнял обязанности главного тренера «Ростова». В сезоне-2017/18 он занимал должность главного тренера ереванского «Пюника».