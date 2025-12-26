Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Балтике» заявили, что Талалаеву не подходит вариант со «Спартаком»

вчера, 13:55

Главному тренеру калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрею Талалаеву будет сложно работать в московском «Спартаке» из-за структуры управления, в которой нет четкой иерархии. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Талалаев может возглавить «Спартак».

«Не уверен, что „Спартак“ для Андрея Викторовича сейчас подходящий вариант. Думаю, он и сам это понимает: уйдя туда, он, скорее всего, проработает полсезона или максимум сезон. Там в целом сложно работать с точки зрения структуры управления. В „Балтике“ ему комфортно. Здесь четкая иерархия: понятно, у кого что спрашивать, кто за что отвечает, от кого зависят решения», — сказал Мясников.

Талалаеву 53 года, он возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. В прошлом сезоне калининградская команда под его руководством стала победителем второго по силе дивизиона чемпионата России и вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ранее в элитном дивизионе Талалаев руководил нижегородской «Волгой», подмосковными «Химками», самарскими «Крыльями Советов», грозненским «Ахматом», московским «Торпедо», а также исполнял обязанности главного тренера «Ростова». В сезоне-2017/18 он занимал должность главного тренера ереванского «Пюника».

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах. «Балтика» идет на 5-й строчке, на счету команды 35 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
В сборной России сообщили, что Кафанов остается тренером вратарей
24 декабря
В «Ахмате» заявили, что «Динамо» не обращалось в клуб по поводу Черчесова
24 декабря
Гаджиев рассказал об интересе махачкалинского «Динамо» к Евсееву
24 декабря
В «Пафосе» заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» по Карседо
24 декабря
Слухи«Рубин» хочет назначить Кафанова
23 декабря
СлухиКарседо — главный претендент на пост тренера «Спартака»
23 декабря
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:35
Таких, как Бесков и Старостин в ближайшем обозрении на горизонте к сожалению не наблюдается
Groboyd
Groboyd
вчера в 18:38
Невозможно представить работающего на поле Маркиньоса? Вот это как раз очень легко. К нему по этому поводу вопросов всегда мало было.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:08, ред.
О, ну Талалаев нам конечно ни к чему, но камень брошенный в огород структуры управления Спартака прилетел туда заслуженно, я бы забросил в их огород какую нибудь небольшую гору, типа Эвереста. То что в Лукойле Спартаком управляет лебедь, рак и щука уже все давно знают, кроме кажется самого Лукойла, и это только те о ком мы кое что слышали и знаем, а сколько ещё там животных под себя гребут остаётся только догадываться. Здорово что этот камушек таки полетел, может обратят внимания в Лукойле на тот хаос что у них творится. Мда уж, надежда всё никак не хочет умирать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:00
А какой тренер подходит Спартаку?
В 21 веке эта загадка до сих пор не разгадана.

Талалаеву же не стоит губить свою карьеру, ему подходят серьёзные клубы, даже не столь богатые, где ему будут доверять строить команду, а не пиариться и скандалить.
У Талалаева скверный характер, в Спартаке он долго не продержится, пошлёт всех, рассорится с фанатами.
Хотя для Спартака это будет лучший вариант, ведь как было сказано недавними владельцами: "Главное не результат, главное популярность".
Опять Спартак будет у всех на слуху, а результаты это не главное.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:02
Ну это если что без Мясникова разберутся!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:58
Мне кажется, что это утка. Впрочем нельзя исключать такой вариант событий. Я знаю одно, Талалаев взрослый человек, который вправе принимать любые решения, касающиеся своей жизни и карьеры. Уверен, что сезон ему лучше закончить с Балтикой. А может это намеренный вброс?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:31
А ведь Талалаев уже работал в Спартаке, когда был тренером-переводчиком в штабе Невио Скалы.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:14
Талалаев — тренер эмоциональный, требовательный, он привык, чтобы была четкая вертикаль власти и понимание, кто за что отвечает. В «Балтике» это видно: команда знает, во что играет, есть дисциплина, результат тоже есть. Пятое место для новичка РПЛ — это вообще отличный показатель.

А «Спартак» — это вечный водоворот: давление СМИ, болельщиков, бывших легенд, плюс непонятно, кто реально принимает решения — тренер, спортивный директор или еще кто-то. В таких условиях даже топовые специалисты долго не задерживаются, не говоря уже о тренере, который строит команду под себя.
Capral
Capral
вчера в 14:18, ред.
Я в шоке!!!
Это кто кому не подходит?! Вы что там курите?! А может это Спартаку Талалаев не подходит, своим анти-футболом?! Кто-то из здравомыслящих людей может себе представить футбол Балтики в Спартаке?! Это же НОНСЕНС!!! А в другой футбол Талалаев играть не умеет. Мне невозможно себе представить, работающих на поле Маркиньоса, Барко или Солари!!! Не, ну это ваще какая то дичь!!! Возможно, руководство в Спартаке и не самое лучшее, но это, если речь идет о тренере достойного Спартака, или хотябы, как минимум, подходящего Спартаку по его историческому стилю. Но когда вопрос стоит о Талалаве в Спартаке, то-есть, фактически, о человеке, по всем параметрам чуждомy Спартаку, то это уже за гранью...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 