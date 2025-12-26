Абаскаль назвал Карседо отличным тренером для «Спартака»

1766777434

вчера, 22:30

Бывший главный тренер московского «Спартака» заявил, что отлично бы подошел на роль главного тренера столичного клуба. Комментарий Абаскаля приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, что испанец является основным кандидатом на должность главного тренера «Спартака». Клуб объявил об уходе серба Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

«Карседо — очень хороший тренер с четкими представлениями. Он тщательно прорабатывает все тактические детали и очень дисциплинирован. У него высококлассный и опытный тренерский штаб. Для „Спартака“ было бы отлично, если бы он стал тренером команды. Хуан мог бы продолжить работу, которую мы ведем уже несколько лет, и улучшить ее. Он очень квалифицированный специалист», — сказал Абаскаль.

Карседо 52 года, с 2023 года он возглавляет кипрский «Пафос». Под руководством тренера клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка Кипра. Ранее Карседо возглавлял испанские «Ибицу» и «Сарагосу». Также он работал в тренерском штабе Унаи Эмери в «Спартаке» в 2012 году. Кроме того, Карседо входил в штаб специалиста в испанских «Валенсии» и «Севилье», французском «Пари Сен-Жермен» и английском «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.