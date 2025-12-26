Top.Mail.Ru
Абаскаль назвал Карседо отличным тренером для «Спартака»

вчера, 22:30

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что Хуан Карседо отлично бы подошел на роль главного тренера столичного клуба. Комментарий Абаскаля приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация, что испанец является основным кандидатом на должность главного тренера «Спартака». Клуб объявил об уходе серба Деяна Станковича с поста главного тренера 11 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

«Карседо — очень хороший тренер с четкими представлениями. Он тщательно прорабатывает все тактические детали и очень дисциплинирован. У него высококлассный и опытный тренерский штаб. Для „Спартака“ было бы отлично, если бы он стал тренером команды. Хуан мог бы продолжить работу, которую мы ведем уже несколько лет, и улучшить ее. Он очень квалифицированный специалист», — сказал Абаскаль.

Карседо 52 года, с 2023 года он возглавляет кипрский «Пафос». Под руководством тренера клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка Кипра. Ранее Карседо возглавлял испанские «Ибицу» и «Сарагосу». Также он работал в тренерском штабе Унаи Эмери в «Спартаке» в 2012 году. Кроме того, Карседо входил в штаб специалиста в испанских «Валенсии» и «Севилье», французском «Пари Сен-Жермен» и английском «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:21
А спросил у него Артём Бухалов — есть такой в СЭ
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:52
Ну, если Абаскаль сказал, то надо верить.
Значит шоу будет продолжаться.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:07
Скажем так - очень сомнительная рекомендация...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:45, ред.
Удивительно, а я думал если рыжий что и скажет по поводу отсутствия тренера в Спартаке это то что он готов работать в России. Но судя по словам "работу которую мы ведём уже несколько лет" он имеет ввиду развал народной команды и героический вывод её в пердив. Ну собственно тем кто ещё не уверен - это работа, Абаскаля, Станковича работа и Лукойла тяжкий труд опустить Спартак как можно ниже и сделать из клуба посмешище. Их поэтому и увольняют что они с задачей вывести команду в пердив никак не справятся. Пока только посмешище удалось сделать. И всё таки горжусь любимой командой, столько дол...бов пытаются её изнутри разваливать, а она всё таки держится. Мощь спартаковского духа непотопляемая!
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:40
Послушай рыжего и сделай всё наоборот.
А если серьёзно то Пафос очень организованный клуб. Игра абсолютна противоположна той, что годами ждут в Спартаке.
Гость
