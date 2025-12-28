Аморим объяснил неожиданную замену Каземиро в матче против «Ньюкасла»

28 декабря 2025, 09:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Наставник МЮ Рубен Аморим рассказал, что заменил полузащитника Каземиро во время победы со счетом 1:0 над «Ньюкасл Юнайтед», потому что почувствовал, что бразилец будет «испытывать трудности» с интенсивностью второй половины матча.

Каземиро и Мануэль Угарте составляли пару полузащитников «Юнайтед» в отсутствие Бруну Фернандеша, который пропустил матч из-за травмы подколенного сухожилия, однако Аморим заменил бразильца на Лени Йоро уже на 61-й минуте.

Увидев свой номер на табло замен, Каземиро указал на себя и выглядел разочарованным решением Аморима заменить его так рано в матче.

Когда Аморима попросили объяснить замену Каземиро, он ответил: «В тот момент я не хотел снимать [Матеуса] Кунью, потому что он единственный, кто позволяет нам действовать креативно, и я поставил его на позицию № 10. Джек [Флетчер] был свежим и мог продолжить, Ману [Угарте] был свежее, чем Каземиро. В итоге мы решили заменить его, потому что они делали много быстрых проходов, и я чувствовал, что ему будет тяжело в тот момент».

Jeck Denielse
28 декабря 2025 в 17:12
Парню скоро 34....его уже на 6-й минуте каждого матча можно менять...из-за трудностей с интенсивностью....
hndd4hxj9epd
28 декабря 2025 в 16:59
Непонятно почему тренер должен оправдываться за свои действия
CCCP1922
28 декабря 2025 в 14:18
Неужели такой тренер, как Аморим, может устраивать Манчестер Юнайтед? Ведь клуб, ещё совсем недавно, играл в финале Лиги чемпионов УЕФА? Впрочем, у нас в России есть живой пример — Спартак, который выполняет функции агитбригады Лукойла... Именно так нельзя относиться к футболу...
Buzz Lightyear
28 декабря 2025 в 13:42
Это решение имеет благоразумное зерно.
Groboyd
28 декабря 2025 в 13:07
Мактоминей не опорник. Конте его ближе к атаке выдвинул и шотландец заблистал.
7n5n492c2hw2
28 декабря 2025 в 12:58
Тренеру виднее кому играть,он отвечает за результат
Rupertt
28 декабря 2025 в 12:58
Понятно, почему он расстроился: легенда, чемпион всего и вся, а его снимают на 61-й минуте. Но это не про неуважение, а про тактику и физику. Аморим прямо сказал — команда нуждалась в свежих ногах, потому что соперник стал играть быстрее. В таких матчах один запоздалый шаг может стоить очков.
shlomo2
28 декабря 2025 в 11:08
Не нужно тренеру что то объяснять ... ему виднее по ходу игры какие перестановки необходимы....
sihafazatron
28 декабря 2025 в 10:40
"... Кунью, потому что он единственный, кто позволяет нам действовать креативно...."
Остальных игроков деревянными назвал))))
Alex_67
28 декабря 2025 в 10:21
Замена это решение тренера... Каждое действие теперь объяснять? Зачем?
CCCP1922
28 декабря 2025 в 10:16
Слишком запутано всё объясняет Аморим...
Варвар7
28 декабря 2025 в 10:12, ред.
В общем Рубен хочет сказать, что в этом матче всё было не просто и тяжко...
пират Елизаветы
28 декабря 2025 в 10:11
продали своего Мактоминея, который был лучше Каземиро.
Гость
