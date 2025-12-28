Аморим объяснил неожиданную замену Каземиро в матче против «Ньюкасла»

28 декабря 2025, 09:55

Наставник МЮ Рубен Аморим рассказал, что заменил полузащитника во время победы со счетом 1:0 над «Ньюкасл Юнайтед», потому что почувствовал, что бразилец будет «испытывать трудности» с интенсивностью второй половины матча.

Каземиро и Мануэль Угарте составляли пару полузащитников «Юнайтед» в отсутствие Бруну Фернандеша, который пропустил матч из-за травмы подколенного сухожилия, однако Аморим заменил бразильца на Лени Йоро уже на 61-й минуте.

Увидев свой номер на табло замен, Каземиро указал на себя и выглядел разочарованным решением Аморима заменить его так рано в матче.

Когда Аморима попросили объяснить замену Каземиро, он ответил: «В тот момент я не хотел снимать [Матеуса] Кунью, потому что он единственный, кто позволяет нам действовать креативно, и я поставил его на позицию № 10. Джек [Флетчер] был свежим и мог продолжить, Ману [Угарте] был свежее, чем Каземиро. В итоге мы решили заменить его, потому что они делали много быстрых проходов, и я чувствовал, что ему будет тяжело в тот момент».