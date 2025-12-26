Top.Mail.Ru
В Турции по делу о ставках в футболе произведены новые задержания

вчера, 08:54

Прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 14 футболистов, в том числе бывшего администратора клуба «Галатасарай» Эрдена Тимура, в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, всего предписано задержать 29 человек. Из них 24 уже взяты под стражу.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Турции (TFF) отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи, в том числе за рубежом. Всего по делу проходит 571 действующий арбитр, 371 из них имеет счета в букмекерских конторах.

Также сообщалось, что перед дисциплинарным советом TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках предстанут свыше тысячи футболистов, в числе которых игроки таких ведущих клубов, как «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор».

Генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек заявлял о возможности задержания руководства ряда футбольных клубов Турции в рамках расследования дела, которое местные власти проводят совместно с Интерполом и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: itar-tass.com
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:40
Так Эрден Тимур футболист или администратор Галатасарая?
Vilar
Vilar
вчера в 11:21
Нашим пора открыть курсы, как правильно организовывать: "работу букмекерских компаний, тайно открывать счета для ставок на матчи, привлекать нужных футболистов и судей" и не попадаться.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:41, ред.
Вот если бы перед законом предстали букмекеры всего бы этого можно было бы избежать. Хотя спрос рождает предложение, так что даже не знаю что было раньше, курица или яйцо, всех короче сажаем, в итоге перед судом предстанет сам суд и все кто был изначально стороной обвинения, система схлопнется и образует чёрную дыру которая поглотит всю вселенную. И это кстати было бы справедливее всего.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:30
Офигеть... там похоже мафия уже игроков на ставках... интересно сколько срубили бабла....
Шуня771
Шуня771
вчера в 10:00
Вот это поворот....

149 судей ....
