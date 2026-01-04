Бывшие сотрудники «Химок» не получили полагающихся им выплат

Бывшие сотрудники футбольного клуба «Химки» не получили всех полагающихся им выплат. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«Мы проводили встречу с болельщиками и управляющим, — сказал Свищев. — Неприятная история. И после встречи у меня остался осадок, мы ничего не могли ребятам предложить. Мы написали письма в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру. Но финансовая ситуация не разрешилась никак, и то имущество, которое у клуба есть, когда его будут распродавать, оно не покроет и мизерной доли долгов перед сотрудниками».
Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня.
Ведь вспомните, когда конфликт был в разгаре и игроки Химок пригрозили байкотировать матч с Зенитом - так их начал увещивать г Дюков мол всё будет нормально - временные трудности мы их совместно преодолеем ...
Или когда вообще "запахло жареным" и работники ФК Химки собрались писать на счёт долгов во все инстанции "куда только смогут достучатся , предварительно уведомив об этом наше футбольное руководство . К ним приехал г Алаев собрал всех на футбольном поле (где то в инете есть фото и по моему даже видео) и пообещал мол всё порешаем...
Теперь " На проводе" г. Свищев...
Ну а ситуация пришла к классической - "Денег нет , но вы держитесь"...)
Ведь вспомните, когда конфликт был в разгаре и игроки Химок пригрозили байкотировать матч с Зенитом - так их начал увещивать г Дюков мол всё будет нормально - временные трудности мы их совместно преодолеем ...
Или когда вообще "запахло жареным" и работники ФК Химки собрались писать на счёт долгов во все инстанции "куда только смогут достучатся , предварительно уведомив об этом наше футбольное руководство . К ним приехал г Алаев собрал всех на футбольном поле (где то в инете есть фото и по моему даже видео) и пообещал мол всё порешаем...
Теперь " На проводе" г. Свищев...
Ну а ситуация пришла к классической - "Денег нет , но вы держитесь"...)
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Это очень плохо.
Это очень плохо.
Бедные Химки..
Бедные Химки..