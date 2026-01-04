Top.Mail.Ru
Бывшие сотрудники «Химок» не получили полагающихся им выплат

вчера, 13:29

Бывшие сотрудники футбольного клуба «Химки» не получили всех полагающихся им выплат. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Мы проводили встречу с болельщиками и управляющим, — сказал Свищев. — Неприятная история. И после встречи у меня остался осадок, мы ничего не могли ребятам предложить. Мы написали письма в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру. Но финансовая ситуация не разрешилась никак, и то имущество, которое у клуба есть, когда его будут распродавать, оно не покроет и мизерной доли долгов перед сотрудниками».

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня.

sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:34
В суд подать и дело с концом.
Vilar
Vilar
вчера в 18:59
А в РФС так боролись за справедливость, проводили совещания, встречи, толками речи, назначали заседания КДК, а получилось, как ВСЕГДА - пук!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:47, ред.
А ведь правильно (как уже ниже заметили пользователи ) Химки прошли лицензирование , которое принял РПЛ и утвердил РФС (могу быть не точным, как там правильно по протоколу) - так к чему этот "Плач Ярославны" , что денег нет , а имущества не хватит на покрытие долгов - отвечайте за не правильные решения и свои же просчёты...

Ведь вспомните, когда конфликт был в разгаре и игроки Химок пригрозили байкотировать матч с Зенитом - так их начал увещивать г Дюков мол всё будет нормально - временные трудности мы их совместно преодолеем ...

Или когда вообще "запахло жареным" и работники ФК Химки собрались писать на счёт долгов во все инстанции "куда только смогут достучатся , предварительно уведомив об этом наше футбольное руководство . К ним приехал г Алаев собрал всех на футбольном поле (где то в инете есть фото и по моему даже видео) и пообещал мол всё порешаем...

Теперь " На проводе" г. Свищев...

Ну а ситуация пришла к классической - "Денег нет , но вы держитесь"...)
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:33
Объявить о приостановке деятельности это проще всего, но при объявлении банкротства назначается конкурсный управляющий, которому в течении года предоставляется возможность провести реабилитацию, а уже в случае провала такой процедуры имущество идёт с молотка для покрытия долгов. Но видать никто не хочет ждать ещё целый год и просто-напросто идёт очередной банальный передел собственности с кидаловом третьих лиц. Печально, что эти третьи лица не в чём неповинные простые работники.
Болейте за своих, а не против чужих!
95v7wnbh5dds
95v7wnbh5dds
вчера в 18:02
Кто лицензию выдавал, вот тот пусть и платит
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:16
Свищев, а тебе не всё равно? Хватит притворяться деятельным. Пиво на стадионах важнее...
shlomo
shlomo
вчера в 17:09
А как Химки сумели пройти лицензирование с инвестором, который вообще никак в документах не обозначен и поэтому юридически ничего не могут предъявить!? Вот в чём главный вопрос.
drug01
drug01
вчера в 16:45
Такой прекрасный подмосковный клуб загубили, губернатор совсем не работает....
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:41
Мерзко это конечно выглядит.
Шуня771
Шуня771
вчера в 16:01
Должник ....

Это очень плохо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:55
Если всем заплатить, у честного частника не останется миллионов на жизнь...
738b5t2f4g96
738b5t2f4g96
вчера в 15:03
Очередной кидок от спортивных чиновников и РПЛ,которые давно были в курсе происходящего
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 14:41
Боюсь, это навсегда.
Бедные Химки..
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:33
Почему-то я не удивлён этой ситуевине!
jzdftx92jcux
jzdftx92jcux
вчера в 14:04
Нахимичили в Химках нипадеццки
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:04
Долги надо выплачивать - это точно !
