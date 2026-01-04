Бывшие сотрудники «Химок» не получили полагающихся им выплат

1767522578

вчера, 13:29

Бывшие сотрудники футбольного клуба «Химки» не получили всех полагающихся им выплат. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

«Мы проводили встречу с болельщиками и управляющим, — сказал Свищев. — Неприятная история. И после встречи у меня остался осадок, мы ничего не могли ребятам предложить. Мы написали письма в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру. Но финансовая ситуация не разрешилась никак, и то имущество, которое у клуба есть, когда его будут распродавать, оно не покроет и мизерной доли долгов перед сотрудниками».

Ранее Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. Клуб объявил о приостановке деятельности 18 июня.