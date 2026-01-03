В Душанбе прошли похороны бывшего футболиста «Спартака» Мухамадиева

1767432627

вчера, 12:30

Похороны чемпиона России по футболу в составе московского «Спартака» прошли на кладбище Лучоб на севере Душанбе.

Мухамадиев скончался 1 января на 60-м году жизни. 15 ноября прошлого года Мухамадиев попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. До этого он проходил лечение в Москве после нескольких перенесеннных инсультов.

Церемония прощания с футболистом началась в центральной мечети Душанбе, где прочитали джаноза-намаз, предваряющий погребение. Тело Мухамадиева предали земле на Аллее славы кладбища Лучоб, где похоронены известные личности Таджикистана, среди которых политический и государственный деятель, академик Бободжон Гафуров, поэты Мирзо Турсунзаде и Лоик Шерали, балерина Малика Сабирова, режиссер Тохир Собиров и другие.

Проститься с Мухамадиевым пришло более сотни человек, в том числе представители душанбинского футбольного клуба «Истиклол», главным тренером которого он был ранее, и посольства Турции. Дипломаты прислали траурный венок от имени дипмиссии.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный «Памир», а вскоре после распада СССР перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные «Спартак» и «Торпедо», ярославский «Шинник». Также в разные годы футболист играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

В 1994 году Мухамадиев стал чемпионом России в составе «Спартака». С 2008 по 2012 год он был спортивным директором казанского «Рубина». За тот период клуб дважды стал чемпионом России и по разу — обладателем кубка и суперкубка страны. В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел «Истиклол» к победе в чемпионате Таджикистана.