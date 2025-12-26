В «Ахмате» заявили, что ждали лучших результатов от Черчесова

1766754986

вчера, 16:16

В футбольном клубе «Ахмат» ожидали, что команда под руководством главного тренера покажет более удачные результаты в первой части сезона. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

Черчесов возглавил «Ахмат» после третьего тура текущего сезона Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

«Результаты Черчесова? Посмотрим по окончании сезона. Хотели лучшего, как и всегда», — сказал Айдамиров.