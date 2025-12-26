Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Ахмате» заявили, что ждали лучших результатов от Черчесова

вчера, 16:16

В футбольном клубе «Ахмат» ожидали, что команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова покажет более удачные результаты в первой части сезона. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

Черчесов возглавил «Ахмат» после третьего тура текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Результаты Черчесова? Посмотрим по окончании сезона. Хотели лучшего, как и всегда», — сказал Айдамиров.

В текущем сезоне «Ахмат» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 18 туров. В Фонбет — Кубке России грозненская команда завершила выступление на групповом этапе «пути РПЛ», заняв четвертое место в квартете A.

Подписывайся в ВК
Все новости
Митрофанов оценил работу тренера молодежной сборной России Шабарова
Вчера, 07:58
Подсказки и чуйка: как Сафонов отбивал пенальти в Межконтинентальном кубке
18 декабря
Время пришло: Сафонов стал героем финала Межконтинентального кубка
18 декабря
Футболист ЦСКА Кисляк положительно оценил первую часть сезона в РПЛ
15 декабря
Жерсон оценил свою игру в первой половине сезона
12 декабря
Жерсон оценил уровень чемпионата России
12 декабря
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:02
Значит ждем смену тренера в Ахмате.
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
...ну ты выдумщик, а как на тоненького сказанул...!!!
DXTK
DXTK
вчера в 21:48
Так и хочется спросить а на что рассчитывали на титул что ли???
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:07
Хотели лучшего, как и всегда», — сказал Айдамиров - мне одному кажется , что пропущенно "а получилось"...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:01
Зря журналисты начали напрягать ситуацию... Айдамирова, мне кажется, немножко неправильно озвучили. Я бы не стал писать подобные заголовки. Не верю СЭ, надо почитать текст интервью. Подливает бывшая нормальная газета масла в огонь. Кто-то врёт.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:50
После игры с Зенитом, не ожидали, что будет Сочи. Кошка пробежала.
particular
particular
вчера в 19:08
Стас Ахмеда не удовлетворяет...
sv_1969
sv_1969 ответ a-league (раскрыть)
вчера в 18:49
Вспомнилось)))
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 18:30, ред.
Приветствую, Тезка!!!
Спасибо, Дружище, спасибо!!! В Ахмате любопытная ситуация сложилась- бодрый, впечатляющий старт Черчесова, потом пять поражений подряд, всё это даёт немало пищи для аналитики- отсюда и интерес. При том, что я давно уже охладел к РПЛ, иногда, всё же, интересно поразмышлять, прикинуть...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 17:58
Лучше бы адекватно оценивали собственные силы
112910415
112910415
вчера в 17:42
Саламыч достойно поработал, грех жаловаться !
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:31
Приветствую, Виктор! Как всегда 👍 👍👍.
p.s. Откуда желание, силы, выдержка и усидчивость?!
По себе сужу: почитал, думаю, первый, надо написать, что думаю, про Айдамирова, Черчесова, а потом, неохота заводится; да, и глубокая, проникающая в глубину вопроса, кропотливая аналитика - не моё, лучше тебя почитаю. По вопросу успехов Терека, меня хватило только на пол строчки.)))
Capral
Capral ответ a-league (раскрыть)
вчера в 17:26, ред.
Рад Приветствовать!!!
Черчесов сделал главное- остановил падение Ахмата после Сторожука, и стабилизировал игру. Всё остальное- дело времени.)))
a-league
a-league
вчера в 17:16
Стасик ещё и мальков разводить умеет
KS_Y116
KS_Y116
вчера в 17:00
Лучшее враг хорошего ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:58
вот именно, посмотрим по окончании сезона, тогда оценим работу Черчесова.
сейчас 50 на 50.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:47, ред.
Моё Почтение, Володя!!!
Конечно Стас не волшебник, он тренер для среднего футбола, что он и доказывал в Перми, причем неплохо. А сейчас ему главное наработки создать в Грозном и обезопасить команды от неприятностей. Уверен, он с этим справится. Ну а если Ахмат хочет замахнуться на более высокие места, то в этом случае, нужны- и тренер и состав более глубокий...
shlomo
shlomo
вчера в 16:45
Ага... взяли волшебника ... он взмахнул палочкой и все сразу получилось...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:43, ред.
Так, ну тут Андрюшу Аршавина впору процитировать - ваши ожидания ваши проблемы. Саламыч даёт всё что есть у него.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:42
Приветствую Виктор! Согласен на все 1000 % с тобой! При всей моей "любви" к Стасу не могу не заступиться за него! Он же не волшебник! Ну а Айдамиров говорит как настоящий чинуша((
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:37
Когда его назначали, было ощущение, что команда сразу станет стабильнее и начнет бороться как минимум за верхнюю часть таблицы. Все-таки опыт огромный — сборная, еврокубки, большие клубы. А по факту — вроде и не провал, но и какого-то вау-эффекта тоже нет.
Capral
Capral
вчера в 16:35
Как говорится- лучшее враг хорошего. Ну а если по существу, то в принципе не худшие результаты, дебютная победа над Зенитом, ну и дальнейшая, весьма впечатляющая серия Ахмата. Да, были и неудачи, причем стратегического значения, как на пример от Балтики и от Сочи дома, где Черчесов, откровенно проиграл середину поля, заранее не подготовившись к играм с очевидными соперниками, но ведь Черчесов никогда и не был большим стратегом... Зато, была волевая домашняя победа над Динамо, которая продлила нахождение чабана в Грозном. Ну и так, по мелочам. И конечно, надо понимать, от от спадов никто не застрахован и состав Ахмата не идеальный- не для громких побед. Поэтому, думаю всё очевидно, и требовать чего-то сверх естественного от первого отрезка работы Черчесова в Грозном было весьма самонадеянно. Посмотрим, как выступит весной, тогда и выводы сделаем... Вылет из кубка страны напрашивался сам по себе, поскольку главные задачи грозненцам надо решать в первенстве...
Vilar
Vilar
вчера в 16:27
Если бы они знали, как чабан хотел лучше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 