В «Ахмате» заявили, что ждали лучших результатов от Черчесова

В футбольном клубе «Ахмат» ожидали, что команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова покажет более удачные результаты в первой части сезона. Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
Черчесов возглавил «Ахмат» после третьего тура текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Результаты Черчесова? Посмотрим по окончании сезона. Хотели лучшего, как и всегда», — сказал Айдамиров.
В текущем сезоне «Ахмат» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка после 18 туров. В Фонбет — Кубке России грозненская команда завершила выступление на групповом этапе «пути РПЛ», заняв четвертое место в квартете A.