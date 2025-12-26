А мог тащить «Спартак»: как Эмери сделал из «Астон Виллы» гранда

1766779860

Несколько дней назад «Астон Вилла» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1 и закрепилась на третьей строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги ( АПЛ ). Бирмингемцы впервые с 1914 года выдали 10-матчевую победную серию в разных турнирах, став одними из главных открытий текущего сезона. В Англии всерьез пошли разговоры о зарождении нового топ-клуба, хотя еще несколько лет назад «Астон Вилла» выступала в Чемпионшипе. Звучит невероятно, но скоро команда может встать в один ряд с такими грандами, как «Челси», «Ливерпуль» и Арсенал", и изменить облик футбольной элиты Англии.

В английском футболе с давних времен существует традиция выделять несколько топ-клубов в отдельную касту. Особенно активно это стало проявляться после образования АПЛ в 1992 году, когда в стране родоначальников футбола правили «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Чуть позднее к ним добавился «Челси», и вместе они образовали «большую четверку». Этот термин, который придумали английские СМИ , подчеркивал огромную разницу между топ-клубами Англии и всеми остальными командами в АПЛ . Хотя иногда андердоги удивляли, в первую очередь «Блэкберн», который в сезоне-1994/95 сенсационно стал чемпионом, и «Ньюкасл», который в 1996 и 1997 годах занимал второе место.

Возвращаясь к четверке, стоит отметить, что она не только занимала лидирующие места в чемпионате, а еще и была лицом английского футбола в Европе: «Челси» брал Кубок обладателей кубков, «Арсенал», помимо завоевания этого титула, доходил до финалов Кубка УЕФА (нынешняя Лига Европы) и Лиги чемпионов, а про еврокубковые чудеса «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» вы прекрасно знаете. Английские клубы были сильны на международной арене, благодаря чему термин «большая четверка» вышел далеко за пределы Англии.

Такой статус-кво продержался вплоть до начала XXI века, когда тогдашний неприметный середняк «Манчестер Сити» был приобретен таиландским бизнесменом Таксином Чиннаватом, который пообещал вывести клуб на новый уровень, а еще чуть раннее британский предприниматель Даниел Леви стал президентом аутсайдера чемпионата «Тоттенхэма». Новые руководители клубов стали делать большие денежные вливания в команды, и пусть результаты мгновенно не улучшились, становилось ясно, что термин «большая четверка» скоро может превратиться в «большую шестерку». Так и вышло: «Манчестер Сити» окончательно закрепился в топе АПЛ после покупки клуба шейхами, а Леви удачно попал с назначением на пост рулевого Гарри Рэднаппа, который в 2010 году вывел команду в Лигу Чемпионов, лишь второй раз в ее истории.

Несмотря на отдельные спады некоторых топов из «большой шестерки», их доминирование в Англии было неоспоримо. С сезона-2009/10 по сезон-2021/22 на «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Сити», «Юнайтед» и «Тоттенхэм» приходится 69 из 78 попаданий в первую шестерку турнирной таблицы АПЛ . Периодически в зону еврокубков забирались другие команды, а однажды чемпионом Англии даже стал скромный «Лестер», но все это оставалось короткими вспышками, как и успехи «Блэкберна» и «Ньюкасла» в 1990-х.

И вот настало время «Астон Виллы». Команда имеет богатую историю: уже к 1900 году была многократным чемпионом Англии, а в сезоне-1981/82 завоевала Кубок европейских чемпионов. Тем не менее в эпоху АПЛ «Астон Вилла» лишь изредка попадала в топ-6, а в 2016 году и вовсе вылетела в Чемпионшип. Но прошло 9 лет, и сейчас благодаря «Астон Вилле» «большая шестерка» может расшириться уже до «большой семерки».

История успеха «Виллы»

Путь наверх был тернистым. В первом сезоне после вылета из премьер-лиги «Астон Вилла» заняла лишь 13-е место и после еще несколько лет не могла подняться обратно в высший дивизион. Команду успели потренировать Стив Брюс и Роберто Ди Маттео, последний, кстати, стал худшим наставником в истории клуба по проценту выигранных официальных матчей (8%). Вместе с тем у «Виллы» нарастали финансовые трудности: после покупки акций клуба китайским бизнесменом Тони Ся с денежными делами все стало плохо. Владельцу после неуплаты огромного налога пришлось срочно продавать клуб, который в 2018 году перешел под контроль компании египетского миллиардера Нассефа Савириса. Он стал, конечно, не единственным, кто принимал решения относительно будущего команды (тем более позже появились другие акционеры), но именно при нем «Астон Вилла» начала оживать. В октябре 2018 года на пост главного тренера был назначен никому неизвестный Дин Смит, который с ходу вывел команду в премьер-лигу через плей-офф Чемпионшипа. Впрочем, возвращение в АПЛ стало лишь первым шагом на пути «Астон Виллы» в «большую семерку». Не имеющий опыта работы на высшем уровне тренер кое-как приволок команду к 17-му месту, ложкой меда в бочке дегтя стал выход в финал Кубка лиги, где «Астон Вилла» проиграла «Манчестер Сити» (1:2).

Вывести команду на новый уровень должен был Стивен Джеррард, который зарекомендовал себя работой в шотландском «Рейнджерс». Вместе с этим руководство клуба строило фундамент будущего топ-клуба, каждый год проводя вдумчивую трансферную кампанию. В 2020-2022 годах в «Астон Виллу» пришли Мэтти Кэш, Люка Динь, Бубакара Камара, ну и, конечно, будущий герой чемпионата мира в Катаре Эмилиано Мартинес. Все эти игроки прямо сейчас являются лидерами одного из сильнейших клубов Англии, а приходили в команду, прозябающую во второй половине таблицы АПЛ .

У Джеррарда наладить игру так и не получилось, и в разгар сезона-2022/23 в «Астон Виллу» пришел Унаи Эмери. И именно при нем команда наконец «выстрелила». Сначала было седьмое место в неполном для наставника сезоне-2022/23 и выход в Лигу конференций. Затем — первое за долгое время попадание в топ-4, позволившее «Вилле» выступить Лиге чемпионов. Ну и в прошлом сезоне команда хоть и сделала небольшой шаг назад, финишировав на шестом месте, но все равно выглядела достойно, уступив путевку в Лигу чемпионов лишь по дополнительным показателям. Текущий футбольный год «Астон Вилла» также проводит отлично, хотя начало было тяжелым: три очка в первых пяти турах и место возле зоны вылета. К середине сентября «Вилла» оставалась единственным клубом из топ-5 лиг, который ни разу не забивал в чемпионате. Но по итогу все наладилось, и с такими результатами можно быть уверенным, что термин «большая семерка» скоро окончательно закрепится в медиа.

Вы можете спросить, что же отличает «Астон Виллу» от тех же «Блэкберна» и «Ньюкасла» из 1990-х, почему у них не получилось закрепиться в числе сильнейших команд Англии, хотя они занимали более высокие позиции в премьер-лиге, чем подопечные Эмери? Здесь есть два фактора: успехи в еврокубках и стабильность в чемпионате. «Блэкберн» и «Ньюкасл» не выдержали борьбы на два фронта. Первые после исторического чемпионства бесславно вылетели из группы Лиги чемпионов, кстати играя в одном квартете со «Спартаком», который тогда одержал те самые 6 побед в 6 играх. «Ньюкасл» так же не смог преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, в Кубке УЕФА получилось получше — дошли до четвертьфинала, но среди поверженных соперников не было ни одной серьезной команды. «Астон Вилла» же в последние годы регулярно шумит в еврокубковых соревнованиях. В Лиге конференций сезона-2023/24 команда дошла до полуфинала, уступив будущему победителю турнира «Олимпиакосу». Далее был успешный поход в Лиге чемпионов, где «Вилла» дошла до четвертьфинала, в котором команду вновь остановил будущий обладатель трофея — на сей раз ПСЖ . А в текущем сезоне английский клуб здорово выступает уже в Лиге Европы, деля первую строчку в турнирной таблице с «Лионом» и «Мидтьюлланном» после 6 игр в общем этапе, выход в плей-офф команда уже гарантировала. Что касается стабильности в чемпионате, то тут рано делать глобальные выводы, ведь «Ньюкасл» с «Блэкберном» какое-то время тоже считались претендентами на постоянное звание топ-клубов Англии, но можно просто напомнить, что после пары удачных сезонов они скатывались в середину турнирной таблицы, а «Астон Вилла» за последние три футбольных года ни разу не заканчивала чемпионат ниже седьмого места. Когда-то эта строчка воспринималась, как неудача, но, учитывая нынешнюю конкуренцию, сейчас это успех.

Откуда в Англии столько сильных команд?

Тенденция расширения числа топ-клубов Англии очевидна. Главной причиной является увеличение доходов, в первую очередь от телевизионных прав. Началось все как раз с образованием АПЛ в 1992 году, когда лига заключила пятилетний контракт со Sky Sports на показ матчей за астрономическую на тот момент сумму — £304 млн. Причем распределение доходов было равномерным — сумма, заработанная чемпионом, не могла превышать доход аутсайдера более чем в полтора раза, поэтому все клубы АПЛ оставались в выигрыше. Такая система привлекала спонсоров и позволяла увеличить доход от телевизионных прав и дальше, в результате чего в декабре 2023 года АПЛ подписала со Sky Sports и TNT Sports рекордный контракт на четыре года, согласно которому клубы получат за все время действия соглашения £6,7 млрд. Контракт начал действовать с этого сезона.

На этом фоне разрыв между АПЛ и остальными лигами стал расти, все крупные бизнесмены, увлекающиеся футболом, стремились вкладываться именно в английские клубы, а регламенты еврокубков стали менять, давая все больше преимуществ сильнейшим лигам, в первую очередь АПЛ . Так, большие деньги пришли в «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и собственно «Астон Виллу». Впрочем, важной составляющей успеха является не только финансы, но и грамотное управление. Не все трансферы «Виллы» за последние годы были удачными: клуб потратил больше €100 млн за незаигравших Леона Байли, Дэнни Ингза и других игроков. Но успешные покупки перевешивают все промахи. К слову, в некоторых клубах Англии, например «Ньюкасле», недавно также сменилось руководство и пошли большие, но оправданные траты. Поэтому в будущем, возможно, мы увидим еще более суперконкурентный чемпионат Англии, с десятью командами, которые попеременно будут претендовать на чемпионство.

Фигура тренера

Если выбирать, кто же является главным творцом успехов новых топ-клубов, то на первом месте должны стоять не владельцы, не дорогие игроки, а тренеры. Именно наставники вносят ключевой вклад в успех команды на длинной дистанции. О «Тоттенхэме» выше уже упоминалось, что взлет клуба произошел после прихода Гарри Рэднаппа. Остаться «шпорам» в пуле топ-команд удалось благодаря Маурисио Почеттино. В «Манчестер Сити» первые трофеи были завоеваны вместе с Роберто Манчини и Мануэлем Пеллегрини, а после команда вышла на новый, космический уровень под руководством Пепа Гвардиолы. Вот и в «Астон Вилле» главным творцом успеха клуба стал Унаи Эмери, история пути которого завораживает.

Российские болельщики изначально знали испанского тренера как «тренеришку», который не смог найти взаимопонимания с игроками. Но даже в «Спартаке» футболисты отмечали внимание Эмери к деталям и его высокую тактическую подкованность. Например, автор слов про «тренеришку» Артем Дзюба еще после первых недель работы испанца в клубе признавал: «Предсезонная подготовка от Эмери очень отличается. Это человек, который очень много внимания уделяет всему — и стандартам, и аутам. Очень интересно. Все у него расписано прям до деталей».

Эмери приходил в «Спартак» уже в качестве статусного тренера, отработав четыре года в тогда еще грозной «Валенсии». С ней специалист регулярно занимал место в тройке чемпионата Испании, выше были только «Барселона» с «Реалом». Поэтому в «Спартаке» от тренера ждали многого, и поначалу все складывалось хорошо: в первых трех турах чемпионата России «Спартак» обыграл «Аланию» (2:1), «Волгу» (2:1) и «Динамо» (4:0), а в Лиги чемпионов команда вышла в групповой этап, обыграв в квалификации турецкий «Фенербахче». Однако дальше что-то сломалось: в чемпионате начались регулярные потери очков, а в группе Лиги чемпионов «Спартак» досрочно занял последнее место, не сумев навязать конкуренцию «Бенфике» и «Селтику». Вдобавок тренер разругался с Валерием Карпиным, который на тот момент занимал пост генерального директора клуба. Последней каплей стало поражение от «Динамо» (1:5), и Эмери ушел.

Казалось, после «Спартака» карьера испанца пойдет вниз по наклонной, но в 2013 году он неожиданно возглавил «Севилью», в которой стал королем Лиги Европы. Эмери три сезона подряд приводил команду к победе во втором по значимости клубном европейском турнире и заслужил повышение, отправившись в ПСЖ . Там достичь успеха в более статусном еврокубке не получилось, после чего еще была неудачная работа в лондонском «Арсенале», однако дальше карьера Эмери вновь пошла вверх. Специалист во главе со скромным «Вильярреалом» выиграл Лигу Европы в четвертый раз в своей карьере, став самым титулованным тренером этого турнира. Тогдашний полузащитник команды и один из ее лидеров Этьен Капу благодарил наставника и сказал слова, которые очень хорошо характеризуют испанца: «У Эмери всегда новые тактические идеи, новое видение ситуации. Он всегда действует с опережением. Считаю, что он гений. При нем игроки раскрываются. Это невероятно, в 33 я научился играть в футбол. Личность тренера очень много значит. Эмери помог мне обрести нужную форму, и я ему очень обязан». Потом «Вильярреал» еще здорово пошумел в Лиге чемпионов, дойдя до полуфинала в сезоне-2021/22, ну а после Эмери начал лепить из «Астон Виллы» топ-клуб.

Проклятье «Спартака»

Смотря на список достижений Эмери, невольно начинаешь задумываться, а не ошиблись ли в «Спартаке», уволив тренера после столь короткого полугодичного отрезка? Тренерская чехарда — неотъемлемая часть московского клуба в XXI веке. Кто только не тренировал красно-белых: и бывший наставник дортмундской «Боруссии» Невио Скала, и легендарный футболист сборной Дании Микаэль Лаудруп, и много кто еще. Но результат почти всегда оставался прежним — 0 трофеев. Между тем, некоторые специалисты после работы в российском клубе добивались успеха в других командах: Мурат Якин построил крепкую сборную Швейцарии, Станислав Черчесов стал чемпионом в Польше и Венгрии, и успешно руководил сборной России на домашнем чемпионате мира, а Доменико Тедеско выиграл Кубок Германии с «Лейпцигом». Такое ощущение, что красно-белые прокляты, и кто знает, может недавно ушедший из «Спартака» Деян Станкович добьется успеха с «Црвеной звездой», которую возглавил на днях. Или Паоло Ваноли, который сейчас руководит «Фиорентиной», или даже Гильермо Абаскаль, работающий в Мексике. Все может быть, пример Эмери тому подтверждение.